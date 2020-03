Vivid Games ma umowy na wydanie: 'Knights Fight 2' i 'The Cash:Criminal Minds'



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Vivid Games zawarł umowę wydawniczą ze spółką SG Mobile LLC, działającą pod nazwą handlową Shori Games, z siedzibą w Mińsku, która wyda gry "Knights Fight 2" oraz "The Cash: Criminal Minds" na platformach iOS oraz Android, podała spółka. Premiery tych gier zaplanowano odpowiednio na IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

"Knights Fight 2" to symulator średniowiecznych walk 1 na 1 charakteryzujący się "znakomitą grafiką" 3D i możliwością tworzenia rynsztunku opartego na historycznym. Dla gry oprócz trybu single player przewidziane są również opcje rywalizacji między graczami. "The Cash: Criminal Minds" należy do gatunku strategii, ale łączy z nią również elementy akcji. Gracz zarządza w nim grupą najemników dokonujących spektakularnych napadów na wille i banki, podała spółka.

"Oba produkty już na aktualnym etapie produkcji prezentują wysoką jakość i adresują, podobnie do marki Real Boxing atrakcyjną niszę. Dzięki podpisanej umowie nasze portfolio rozszerzy się o dwie gry mid-core o wysokim potencjale komercyjnym. Rozważamy również komercjalizację gier na innych platformach, w tym na Nintendo Switch" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w osobnym komunikacie.

Jak podaje spółka, gra "Knights Fight 2" już niedługo znajdzie się w fazie soft launch zaś światowa premiera zaplanowana została jeszcze na IV kwartał 2020 roku, z kolei "The Cash" ma ukazać się w I kwartale 2021 r.

"W 2020 roku Vivid Games planuje wydać łącznie 15 premier gier mobilnych, w tym mid-corowej gry RPG 'Amusing Heroes' i sportowej 'SMOOTS: Summer Games'. Większa część portfolio trafi również na Nintendo Switch we współpracy z QubicGames: będą to m.in. gry 'Real Boxing 2', 'Mayhem Combat', 'Godfire', jak również mniejsze gry segmentu casual" - podsumowano w komunikacie.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)