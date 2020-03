- Bank Gospodarstwa Krajowego ma ważną rolę w tym pakiecie antykryzysowym: wsparcie przedsiębiorców i całego sektora bankowego – podkreśla Beata Daszyńska-Muzyczka . - Instrumenty, które BGK może zastosować, jako szybkie i proste do wprowadzenia, to doskonale znane małym i średnim przedsiębiorcom gwarancje de minimis. Gwarancje te i Krajowy Fundusz Gwarancyjny to instrument, który będzie uruchamiany w pierwszej kolejności – mówi prezes BGK.

-To co jest ważne, to zwiększenie zabezpieczenia gwarancjom de minimis z 60 do 80 proc. To ważna informacja dla przedsiębiorców, ale też bardzo ważna informacja dla banków komercyjnych i spółdzielczych, które mają podpisane umowy na udzielanie kredytów z zabezpieczeniem gwarancją de minimis z BGK. Kwota pozostaje niezmienna – 3,5 mln zł jako maksymalny kredyt, który może być pod taką gwarancję zaciągnięty – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Instrument ten jest skierowany przede wszystkim do małych i średnich firm, które najbardziej potrzebują dzisiaj wsparcia w związku ze stratami spowodowanymi przez pandemię koronawirusa. Co z dużymi firmami?

- Ustawy są już gotowe. Chcemy utworzyć Fundusz Gwarancji Płynnościowych skierowany do dużych firm i zasilić go większą kwotą ok. 8 mld zł, by móc stworzyć instrument adekwatny do wielkości firm.

Kolejnym ważnym instrumentem oferowanym przez BGK będzie system dopłat do odsetek kredytów udzielanych przez banki komercyjne.

