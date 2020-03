W czwartek zakażenie koronawirusem potwierdzono w Korei Płd. u kolejnych 87 osób, co podniosło łączny bilans wykrytych tam infekcji do 8652 – wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC).

Odsetek zgonów wśród wszystkich zdiagnozowanych osób wynosił w czwartek w Korei Płd. 1,09 proc. Rósł natomiast wraz z wiekiem pacjentów. Wśród pacjentów w wieku 60-69 lat wynosił już 1,55 proc., w wieku 70-79 lat 6,16 proc. a 80 lat i starszych – ponad 10,03 proc.

Odsetek był również wyższy dla mężczyzn (1,55 proc.) niż dla kobiet (0,81 proc.) - przekazała agencja Yonhap, cytując dane KCDC.

Ogólny odsetek zgonów w Korei Płd. wynosił na początku marca ok. 0,6 proc., a następnie stopniowo rósł. Wciąż jest jednak niższy niż 4,9 proc. z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i 7,9 proc. we Włoszech – podkreśla Yonhap.

W oficjalnych obliczeniach KDCD nie uwzględniono jak dotąd sześciu zgonów, które stwierdzono w piątek – zaznacza Yonhap. Wśród 94 osób, które zmarły wcześniej, wiele chorowało również na inne schorzenia, w tym choroby nowotworowe, zapalenie płuc, demencję, cukrzycę lub nadciśnienie.

By zapobiec infekcjom przywleczonym z zagranicy, od niedzieli wszystkie osoby powracające lub przybywające do Korei Płd. z Europy będą badane na obecność wirusa. Osoby planujące długi pobyt w kraju będą poddawane dwutygodniowej kwarantannie domowej, niezależnie od wyniku testu - podał Yonhap.

Według tej agencji władze południowokoreańskie rozważają również podobne środki wobec podróżnych powracających lub przybywających z USA i krajów Azji.

>>> Czytaj również: Ponownie spadła liczba nowych infekcji w Korei Południowej