MLP Group nabyło działkę pod centrum dystrybucyjne MLP Łódź



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - MLP Group zakupiło nieruchomość gruntową w Łodzi przy ul. Ofiar Terroryzmu 11 września pod nowy projekt o docelowej powierzchni najmu ok. 80 tys. m2, podała spółka. Budowa nowego centrum logistycznego ruszy na początku 2021 r., a wydanie pierwszego gotowego obiektu zaplanowane jest na III kw. 2021 r.

"Celem strategicznym MLP Group jest obecność spółki w kluczowych regionach kraju i dlatego na nich będziemy dokonywać nowych akwizycji działek, co pozwoli nam na zwiększenie naszego zaangażowania na wspomnianych obszarach. W najbliższym czasie możemy spodziewać się znacznego spowolnienia na rynku, wtedy kluczowe znaczenie będą miały lokalizacje w obrębie dużych miast. Dlatego my, jako MLP Group, nie obawiamy się tego, właśnie ze względu na obecność grupy w newralgicznych miejscach w kraju" - powiedziała dyrektor sprzedaży Agnieszka Góźdź, cytowana w komunikacie.

Kompleks logistyczny MLP Łódź skierowany będzie przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji, podano także.

"Świetna lokalizacja, wraz z dobrze przygotowaną infrastrukturą transportową (port lotniczy oraz skrzyżowanie transeuropejskich autostrad A1 i A2) oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej to decydujące czynniki wpływające na rozwój oraz atrakcyjność tego regionu. Nowy projekt MLP Łódź jest pierwszym, ale nie ostatnim parkiem MLP Group w tym województwie, oprócz doskonałej lokalizacji centrum, przyszli najemcy, a w szczególności ich pracownicy będą mieli zapewniony doskonały transport publiczny" - czytamy dalej.

Nowoczesne centrum dystrybucyjne MLP Łódź to 11. park spółki w Polsce. Pozostałe centra logistyczne wchodzące w skład portfolio MLP Group to: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Teresin, MLP Poznań, MLP Poznań West, MLP Gliwice, MLP Wrocław, MLP Czeladź, MLP Wrocław West, MLP Lublin, MLP UNNA, MLP Business Park Berlin I, MLP Business Park Niederrhein oraz MLP Bucharest West.

"W tym roku planowane jest także dołączenie do portfela nieruchomości nowego projektu w Austrii w okolicach lotniska we Wiedniu. Grupa posiada również szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane centra logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii. W skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez spółkę wchodzi łącznie szesnaście parków zlokalizowanych w Europie na trzech rynkach - Polska, Niemcy i Rumunia" - zakończono w informacji.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)