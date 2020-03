Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank - z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zaistniałe w związku z nią nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na działalność i sytuację finansową klientów - umożliwia osobom, które regularnie obsługują swoje kredyty, odroczenie spłaty rat kapitałowych na okres od 1 do 6 miesięcy, podał bank.

"Odroczenie spłaty rat kapitałowych będzie oznaczało, że:

- Okres spłaty kredytu wydłuży się o wnioskowaną przez klienta liczbę miesięcy karencji.

- W okresie karencji klient będzie spłacał niższą ratę, wyłącznie odsetki; po okresie karencji rata wróci do poziomu sprzed karencji.

- W przypadku kredytów z wyłącznie ratą kapitałową (kredyty Fair) w okresie karencji rata będzie obniżona o 80%, po okresie karencji będzie niższa od aktualne" - czytamy w komunikacie.

Ta propozycja jest skierowana do klientów będących kredytobiorcami banku i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują swoje kredyty, podano także.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)