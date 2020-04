Braster złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Braster podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka.

"W ocenie zarządu spółki otwarcie przyspieszonego postępowania układowego uzasadnione jest zamiarem przeprowadzenia znaczących działań restrukturyzacyjnych nakierowanych na polepszenie sytuacji ekonomicznej emitenta oraz na przywrócenie zdolności do realizowania zobowiązań przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Planowane złożenie wniosków podyktowane jest trudną sytuacją spółki, z uwagi na przedłużający się proces negocjacyjny ws. pozyskania stabilnego finansowania, co z kolei przyczynia się do niepewności co do niezakłóconej kontynuacji działalności, w tym możliwości terminowego regulowania jej wymagalnych zobowiązań, w szczególności w zakresie pozyskania środków finansowych na wykup obligacji serii A oraz trudnościami z terminowym regulowaniem odsetek, podkreślono.

W ocenie zarządu spółki, podjęcie powyższej decyzji ma na celu ochronę praw i interesów spółki oraz jej pracowników, akcjonariuszy i wszystkich interesariuszy.

"Intencją emitenta jest restrukturyzacja spółki, a spółka wyraźnie wskazuje, że jej priorytetem jest wdrożenie działań restrukturyzacyjnych i kontynuowanie działalności. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości planowane jest wyłącznie z ostrożności, dla wypełnienia obowiązków nałożonych na członków zarządu. Z tego też względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości planowane jest złożenie wniosku o wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego" - podsumowano.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

