BNP Paribas: MŚP i duże firmy mogą zawiesić spłatę rat kapitałowych na 3 m-ce



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Bank BNP Paribas zaoferował przedsiębiorcom z sektora MŚP oraz dużych firm możliwość zawieszenia na 3 miesiące spłaty rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych, podał bank. Celem jest złagodzenie ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa. Kredytobiorcy mogą składać odpowiednie wnioski w pełni zdalnie od 2 kwietnia.

"Zawieszenie spłaty wiąże się z powiększeniem wysokości przyszłych rat płaconych przez klienta. Okres kredytowania pozostanie natomiast bez zmian. Bank dopuszcza inne rozwiązania, ale są one zależne od indywidualnych ustaleń z kredytobiorcą" - czytamy w komunikacie.

Wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem spłaty pierwszej z zawieszanych rat. Będą one rozpatrywane indywidualnie, a każdy klient zostanie powiadomiony o decyzji banku, podano również.

BNP Paribas przewiduje także uproszczoną metodę podpisania aneksu do umowy.

Bank pracuje jednocześnie nad kolejnymi rozwiązaniami wspomagającymi płynność klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz z obszaru bankowości korporacyjnej, podsumowano.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)