Energa zwiększyła liczbę 'zielonych' stacji ładowania e-aut do 36 na koniec III



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Energa zwiększyła swoją sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanych energią z OZE do 36 na koniec marca 2020 roku, w porównaniu do 12 na koniec 2019 roku, podała spółka.

Od ubiegłego roku właściciele samochodów elektrycznych mogą dzięki stacjom Energi ładować swoje pojazdy zieloną energią pochodzącą z OZE. Stacje ładowania spółki oznaczone są certyfikatem pochodzenia, poświadczającym, że zasilająca je energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł. Koncern zwiększył liczbę dostępnych dla klientów "zielonych" stacji z 12 (stan na początek roku) do 36 (stan na koniec marca), tym samym potrajając ich liczbę. Łącznie daje to 69 punktów ładowania (każda stacja to średnio dwa punkty), przy czym mniej więcej 1/3 obiektów to stacje szybkiego ładowania, na których baterię pojazdu zasilimy do pełna w ciągu ok. 30 minut, poinformowano.

Jak dotąd odpowiadająca za zarządzanie ładowarkami e-aut spółka Energa Obrót wydała blisko 1,3 tys. kart RFiD uprawniających do korzystania ze stacji w swojej sieci, podkreślono.

"Pojazdy napędzane energią elektryczną to przyszłość komunikacji i transportu, nad której wdrożeniem pracujemy już dziś, a jednocześnie pozytywnie wpływa na redukcję szkodliwych emisji do atmosfery. Naturalnym więc jest, że dążymy do pozycji jednego z wiodących graczy w branży e-mobility, dla której dynamiczna rozbudowa infrastruktury ładującej jest warunkiem niezbędnym do sukcesywnego rozwoju" - powiedział pełnomocnik zarządu Energi ds. elektromobilności Maciej Wiatrak, cytowany w komunikacie.

Przyjęta przez Energę Obrót strategia rozbudowy sieci ładowania pojazdów elektrycznych łączy potrzeby partnerów spółki z oczekiwaniami właścicieli e-aut. Dzięki temu urządzenia lokalizowane są m.in. przy budynkach instytucji publicznych (np. urzędy miejskie), obiektach handlowych (sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe itp.) oraz na stacjach paliw. Niektóre z nich dodatkowo zlokalizowane zostały w pobliżu autostrady A1 i dróg ekspresowych, podkreślono.

Grupa Energa w 2013 roku rozpoczęła realizację projektu "eMobility", obejmującego m.in. instalację pilotażowej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, a także testy floty pojazdów elektrycznych oraz systemów IT zarządzających terminalami ładowania i flotą e-aut. W 2017 roku wprowadzono także na rynek pierwszą w Polsce usługę carsharingu opartą na samochodach elektrycznych.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)