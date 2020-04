W liście otwartym do rządów 19 najbardziej uprzemysłowionych krajów świata i Unii Europejskiej przywódcy, ministrowie, przedsiębiorcy i naukowcy wezwali również do przeznaczenia 35 mld dolarów na wsparcie krajów o słabym systemie opieki zdrowotnej oraz co najmniej 150 mld dolarów na pomoc krajom rozwijającym się w ich walce z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym.

Wezwano także społeczność międzynarodową do odroczenia tegorocznych spłat długów biedniejszych krajów, w tym 44 mld dolarów długów państw afrykańskich.

Wśród 165 sygnatariuszy listu są m.in.: były sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon; 92 byłych prezydentów i premierów, w tym byli premierzy Wielkiej Brytanii Tony Blair, Gordon Brown i John Major i była prezydent Irlandii Mary Robinson; obecni premierzy Etiopii i Bangladeszu, prezydent Sierra Leone; inwestor giełdowy George Soros; były sekretarz skarbu USA Lawrence Summers; były główny ekonomista Banku Światowego Kaushik Basu.

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem liście wezwano do skoordynowanych działań - „w ciągu najbliższych kilku dni" i zauważono, że „kryzys gospodarczy nie zostanie rozwiązany, dopóki skutecznie zażegnany nie zostanie kryzys zdrowotny (...) we wszystkich krajach”.

„Wszystkie systemy opieki zdrowotnej - nawet najbardziej zaawansowane i najlepiej finansowane - ulegają załamaniu pod presją wirusa” - ocenili sygnatariusze. „Jednak jeśli nic nie zrobimy, gdy choroba rozprzestrzeni się w biedniejszych miastach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz w społecznościach, które mają mało testów, respiratorów i sprzętu medycznego, i gdzie trudno jest praktykować dystans społeczny, a nawet myć ręce (...) Covid-19 pozostanie tam i pojawi się ponownie, by uderzyć w resztę świata w kolejnych turach, które przedłużą kryzys” - zaznaczyli.

Według agencji Reutera ponad 1,3 mln osób na świecie zostało zakażonych koronawirusem, z czego więcej niż 74 tys. zmarło.

