Baza dłużników – kiedy warto z nich skorzystać? Dlaczego warto mieć wgląd do Krajowego Rejestru Długów

Sprawdzanie baz dłużników to dobra praktyka nie tylko dla tych, którzy posiadają zadłużenie. Oczywiście osoby zadłużone powinny regularnie sprawdzać bazy dłużników, by mieć realny obraz swojego stanu zadłużenia. Z możliwości weryfikacji powinny jednak korzystać również osoby, które nie posiadają zaległości finansowych – jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy ktoś bez naszej wiedzy nie zaciągnął zobowiązania finansowego. Kontrola baz dłużników może nas uchronić przed bezprawnym wyłudzeniem środków na nasze dane osobowe.



Zapoznanie się ze swoim poziomem zadłużenia jest również dobrą praktyką przed złożeniem wizyty w banku. Sprawdzenie własnego scoringu w BIK (w tym rejestrze znajduje się zarówno negatywna jak i pozytywna historia kredytowa) nie tylko da nam pewność o tym, że nie znajdujemy się na liście dłużników, ale może pomóc w ocenie szans na kredyt – pokazuje bowiem jakie dane na nasz temat widzi bank czy firma pożyczkowa w momencie rozpatrywania wniosku o kredyt czy pożyczkę.



Kontrola rejestrów dłużników może się przydać także w momencie zmiany pracy czy nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorcami. Możemy sprawdzić czy firma, do której aplikujemy lub nasz potencjalny kontrahent czy zleceniobiorca znajdują się w dobrej kondycji finansowej.

Za co można trafić do bazy dłużników?



Warto pamiętać, że znalezienie się w bazie dłużników nie jest aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Na listę dłużników mogą trafić osoby, które mają nawet niewielkie zaległości wobec różnych instytucji, np.: nie opłaciły rachunków za media, zalegają z opłatą czynszu, ubezpieczenia samochodu, abonamentu telefonicznego ale też takie, które nie uregulowały alimentów czy zapomniały o wpłacie należności za otrzymany mandat karny.



Należy jednak pamiętać, że dług wobec osoby czy instytucji musi spełniać pewne kryteria, aby trafić do rejestru dłużników, tj.:

- zadłużenie musi być starsze niż 30 dni,

- wierzyciel musi poinformować dłużnika o zamiarze dodania go do rejestru – informacja musi zostać wysłana listem poleconym,

- minimalna wysokość zadłużenia to 200 złotych dla konsumenta i 500 złotych dla przedsiębiorcy.



Do bazy dłużników trafiają jednak przede wszystkim osoby, które nie spłacają zaciągniętych zobowiązań finansowych w terminie, przez co ich zadłużenie rośnie i często z tego właśnie powodu poddawani są zajęciu komorniczemu.

/ Media

Jak sprawdzić, czy jestem w KRD i innych rejestrach? Najpopularniejsze bazy dłużników

W Polsce istnieje 5 głównych baz dłużników:



- KRD (Krajowy Rejestr Długów) – jest największą w Polsce platformą wymiany informacji gospodarczej – od ponad 17 lat zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm.

- BIK (Biuro Informacji Kredytowej) – to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach. W BIK sprawdzisz szczegółową historię swoich zobowiązań kredytowych, ocenę punktową BIK oraz wskaźnik twojej kondycji finansowej oraz upewnisz się, że nikt nie wziął na ciebie kredytu.

- BIG InfoMonitor – przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Jest również tym BIG-iem w Polsce, który udostępnia dane z baz: Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP).

- BIG ERIF – zajmuje się pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegającym na przyjmowaniu, przechowywaniu i ujawnianiu informacji gospodarczych. Mogą to być zarówno informacje negatywne o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, jak i informacje pozytywne, dotyczące terminowego regulowania płatności.

- BIG KIDT (Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych) – to zbiór informacji gospodarczych dotyczących zadłużenia osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w branży telekomunikacyjnej.

- Pod koniec 2020 roku ma zacząć działać Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jest to projekt publicznej bazy informacji o osobach zadłużonych, która w przeciwieństwie do innych istniejących do tej pory baz, ma być w dużym zakresie jawna. Jest to projekt, który ma zastąpić dotychczasowe projekty: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych oraz Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Głównym celem powstania nowego rejestru jest uproszczenie oraz przyspieszenie postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Rejestr ma rozpocząć funkcjonowanie od 1 grudnia 2020 roku. Oczywiście data ta może jeszcze ulec zmianie. Jeśli jednak okaże się, że będzie już aktywny, rejestr dostępny będzie w sieci, a wyszukiwania w nim darmowe. Mają znaleźć się w nim między innymi numery PESEL, REGON oraz NIP dłużników. Istotne jest to, że jawna będzie informacja o złożeniu wniosku oraz jego wynik, natomiast treści owych wniosków pozostaną dostępne wyłącznie dla osób związanych ze sprawą. Zakłada się, że KRZ ma być głównym miejscem dostępu do informacji na temat dłużników w sieci.

Jak sprawdzić siebie lub kogoś w KRD za darmo? Ile kosztuje raport KRD?



Aby sprawdzić siebie w KRD należy najpierw założyć konto. Wystarczy że:



- zarejestrujesz się na stronie i zalogujesz na swoje konto

- wybierzesz opcję: „Sprawdź czy jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Długów”

- klikniesz przycisk: „Sprawdź”



Tym samym zlecasz przygotowanie raportu na swój temat. Będzie gotowy do pobrania na Twoim koncie po potwierdzeniu tożsamości. Informację o wykonaniu zlecenia otrzymasz na podany w rejestracji adres e-mail.



Rejestracja w serwisie pozwala na pobranie bezpłatnego raportu dotyczącego zadłużenia 1 raz na 6 miesięcy bezpłatnie. Darmowe jest także sprawdzenie, kto sprawdzał nas w bazie – również 1 raz na 6 miesięcy.



Jest to uzasadnione podstawą prawną, którą podaje KRD na swojej stronie:



Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych konsumentowi przysługuje prawo do pobrania raportu o sobie i z rejestru zapytań. Jeśli korzysta z tego prawa nie częściej niż raz na 6 miesięcy dostęp do raportów jest bezpłatny[1].



Każde kolejne pobranie raportu w terminie krótszym niż pół roku będzie kosztować 6,90 zł.

/ Media

Jak sprawdzić siebie lub kogoś w BIK?



Aby pobrać raport BIK wystarczy wejść na stronę i założyć konto w portalu BIK – wszystko zajmuje kilka minut, nie musisz nawet wychodzić z domu, bo wszystko odbywa się online. Wystarczy że:



- wypełnisz formularz (będzie potrzebny dowód i numer PESEL),

- potwierdzisz swoją tożsamość,

- ustanowisz hasło i zalogujesz się na konto (otrzymasz e-mail z linkiem weryfikacyjnym),

- wybierzesz i zatwierdzisz ofertę.



Pierwszy zakupiony raport wygeneruje się od razu po dokonaniu płatności. Wygenerowane raporty możesz obejrzeć w sekcji Raporty. Raport jest interaktywny, możesz rozwijać i zwijać poszczególne sekcje. Raport możesz także pobrać i zapisać w formie pliku PDF. Więcej szczegółowych informacji na temat raportu oraz procesów weryfikacji znajdziesz w zakładce Jak pobrać raport na stronie www.bik.pl



Jak sprawdzić dłużnika w BIG InfoMonitor?



Aby uzyskać informacje o sobie należy, tak jak w przypadku innych baz należy:



- zarejestrować się na stronie,

-zalogować do swojego BIGKonta

- załączyć skan/zdjęcie dokumentu tożsamości

- kliknąć przycisk: „wyślij dokumenty do weryfikacji”

- BIG InfoMonitor zweryfikuje załączone przez ciebie dokumenty i prześle dorgą meilową potwierdzenie rejestracji usługi pobierania raportów.



Jak sprawdzić dłużnika za darmo w bazie BIG ERIF?



Z bazy ERIF BIG S.A. mogą korzystać wszyscy. Jednak warunki, jakie należy spełnić, aby móc zarejestrować się i uzyskać do niej dostęp, są zróżnicowane.



Aby skorzystać z biura informacji gospodarczej we własnym imieniu, na przykład pobierając informacje na własny temat lub sprawdzając podmiot gospodarczy należy zarejestrować się w dedykowanym serwisie infoKonsument.pl, który został stworzony specjalnie z myślą o Konsumentach. Następnie należy założyć bezpłatne konto i zalogować się (będzie potrzebny dowód osobisty), potwierdzić swoją tożsamość zgodnie z wybranym systemem weryfikacji i pobrać raport. Co 6 miesięcy przysługuje nam prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji na swój temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań.

Wgląd do rejestru dłużników BIG KIDT



Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Krajowej Informacji Dłużników Telekomunikacyjnych. Z rejestru mogą korzystać wszyscy. Należy się zarejestrować i zalogować oraz przejść proces weryfikacyjny. Od tego momentu mamy wgląd w rejestr.



Czy sprawdzenie baz dłużników jest płatne? Czy da się sprawdzić dłużnika za darmo



Każda baza dłużników ma opcje płatnego raportu – najczęściej opłatę wnosimy jeśli chcemy skorzystać z szerszego pakietu usług. Dodatkowa opłata jest również konieczna w momencie, w którym chcemy pobierać raport regularnie lub częściej niż 2 razy w roku. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych[2] jeden raz na pół roku przysługuje nam darmowe pobranie raportu.

