Jak podaje portal No Fluff Jobs publikujący oferty pracy w IT, epidemia Covid-19 uderza również w firmy i pracowników sektora technologicznego. "Na razie nie widać zmian w zarobkach programistów. W marcu mediana ich wynagrodzeń wyniosła 14 800 zł netto na B2B i 11 375 zł brutto na umowie o pracę i niewiele różniła się w porównaniu do poprzednich miesięcy. Spowolnienie gospodarcze staje się jednak faktem i coraz więcej programistów ląduje na przysłowiowej ławeczce" - czytamy w raporcie.

Jak wynika z raportu, z powodu kryzysu na rynku pracy wielu programistów z dnia na dzień straciło pracę. Widać to w ogłoszeniach i postach publikowanych w mediach społecznościowych. Mimo to, zarobki pracowników IT wciąż trzymają się mocno, a nawet nieznacznie rosną.

"W marcu 2020 r. mediana widełek była nawet wyższa niż styczniu 2020 roku i wyniosła dla programistów na poziomie mid na umowach B2B 13 500 zł (wzrost o 8 proc.), dla seniorów - 16 250 zł (wzrost o 6 proc.), a dla ekspertów - 18 225 zł (wzrost o 1 proc.). Juniorzy na kontrakcie mogli liczyć na wynagrodzenie 6 500 zł, o 1 proc. wyższe niż w styczniu" - podaje No Fluff Jobs.

Na rynku wciąż są jednak firmy, które szukają specjalistów od IT. Kto ma szansę na zatrudnienie? "W marcu najbardziej aktywni na portalu nofluffjobs.com byli ci, którzy wytwarzają i utrzymują narzędzia online (21 proc.), w tym narzędzia do komunikacji i analityczne. Druga aktywna grupa to software house’y i firmy fintech tworzące oraz utrzymujące różnego rodzaju oprogramowanie online, w tym oprogramowanie e-commerce (łącznie 43 proc.). Mniej skłonni do rekrutowania byli pracodawcy związani z bankowością i finansami (8 proc.) oraz konsultingiem (5 proc). Z analizy ogłoszeń wynika, że gorsze czasy mogą nadejść dla juniorów w IT. Udział ofert kierowanych do osób początkujących w branży spadł z 12 proc. do 7 proc." - czytamy w raporcie.

- Obserwujemy, co dzieje się na rynku i coraz częściej managerowie, team leaderzy i zaprzyjaźnione firmy z branży informują nas o wstrzymaniu lub utracie zakontraktowanych wcześniej projektów. Martwią się, bo tracą źródła przychodów, a jednocześnie nie chcą zwalniać ludzi. Oczywiście wiele firm nadal rekrutuje, bo wciąż mają “otwarte” projekty - jednak większość z nich z dnia na dzień podjęła decyzję o prowadzeniu wszystkich etapów procesów rekrutacyjnych online. Jako lider portali branżowych IT naszym nadrzędnym celem jest teraz zredukowanie liczby programistów bez pracy - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. Serwis wprowadził już nową usługę No Fluff Connect, która łączy specjalistów poszukających nowych zleceń z firmami, które szukają pracowników.

Z wyliczeń ekspertów Personnel Service wynika, że w wyniku epidemii koronawirusa pracę może stracić nawet 2 mln osób w Polsce. Najbardziej zagrożone są osoby zatrudnione na umowy-zlecenia, ale zwolnienia nie ominą też tych na umowach o pracę. Najbardziej zagrożeni są pracownicy handlu – nawet milion z nich może stracić pracę. Analitycy przewidują, że jeżeli czarny scenariusz się sprawdzi, bezrobocie w Polsce wzrośnie nawet do 10 proc. Czytaj więcej tutaj >>>