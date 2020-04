Dekpol: Karuzela Kołobrzeg wstrzymała realizację centrum handlowego



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Karuzela Kołobrzeg wstrzymała realizację inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg, podał Dekpol, wykonawca inwestycji.

"W związku z zaistniałą sytuacją, jaką jest pojawienie się epidemii SARS-CoV-2 i negatywnych jej konsekwencji dla zamawiającego, zamawiający jest zmuszony do natychmiastowego wstrzymania realizacji tej inwestycji. W ocenie zamawiającego obecna sytuacja epidemii stanowi siłę wyższą, która doprowadziła do nadzwyczajnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 357(1) Kodeksu Cywilnego" - czytamy w komunikacie.

21 stycznia br. Dekpol zawarł z Karuzela Kołobrzeg umowę oraz aneks do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 837 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)