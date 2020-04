AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce - łącznie dla 4 050 pracowników, podała spółka. Redukcje objęły także Hiszpanię, Francję i Portugalię.

"W Polsce otwartych jest 295 restauracji prowadzonych przez AmRest (53% wszystkich punktów w tym kraju)" - czytamy w komunikacie.

AmRest złożył również w hiszpańskim urzędzie pracy wniosek dotyczący objęcia spółki AmRest Tag, S.L.U. procedurą tymczasowej redukcji zatrudnienia.

"ERTE objęło łącznie 55 pracowników tej spółki (65% ogółu jej pracowników) poprzez czasowe zawieszenie umów (38 osób) i redukcję czasu pracy (17 osób)" - czytamy dalej.

Wcześniej programem ERTE objęto także 62 pracowników restauracji Sushi Shop w Hiszpanii (93,55% zatrudnionych).

We Francji grupa wprowadziła ogólną redukcję godzin pracy dla łącznie 4 669 pracowników, stanowiących 93% ogółu zatrudnionych przez AmRest we Francji.

"We Francji zamknięte jest 86% restauracji własnych prowadzonych przez AmRest pod markami Sushi Shop, Pizza Hut, KFC i Tagliatella" - napisano w komunikacie.

W Portugalii wprowadzono czasowe zawieszenie wszystkich umów o pracę, co dotyczy łącznie 68 pracowników. W Portugalii tymczasowo zamkniętych jest 6 restauracji zarządzanych przez AmRest, podano także.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,96 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)