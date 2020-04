ML System otrzymał homologację TDT dla szyb laminowanych



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) udzielił ML System homologacji dla szyb laminowanych z wykorzystaniem cienkiego szkła hartowanego chemicznie z możliwością zastosowania zaciemnienia nieprzejrzystego, graweru laserowego lub nanowarstw, podała spółka

"Uzyskanie homologacji poszerza ofertę laminowanych szyb produkowanych przez spółkę (w tym z możliwością wykorzystania kropek kwantowych), które mogą być wykorzystane w pojazdach, co otwiera możliwość sprzedaży produktów spółki na nowym rynku 'automotive', a przez to dywersyfikację przychodów spółki" - czytamy w komunikacie.

ML System pozytywnie ocenia perspektywy wejścia na ten rynek i przewiduje, że pierwsze przychody z tego rynku spółka uzyska już w 2020 r., podano także.

"Zastosowanie laminatu z hartowanym chemicznie ultracienkim szkłem obniża ciężar zestawu i czyni szybę bardziej odporną na potencjalne uderzenie kamieniem. Powyższe cechy sprawiają, że produkt staje się jeszcze bardziej atrakcyjną propozycją dla producentów pociągów, autobusów czy samochodów" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

W listopadzie ubiegłego roku spółka otrzymała atest na laminat wykorzystujący szybę z powłoką z kropek kwantowych. Certyfikat obejmuje również szyby z powłoką grzewczą. Powyższe działania wpisują się w strategię dywersyfikacji portfolio produktowego.

ML System posiada ochronę na 17 zgłoszeń patentowych w tym dwanaście patentów już jest przyznanych.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 123,29 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)