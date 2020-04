MOL sfinalizował zakup aktywów Chevron w Azerbejdżanie



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - MOL sfinalizował transakcję przejęcia aktywów w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy naftowej ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) oraz 8,9% udziałów w rurociągu BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) od Chevron Global Ventures, Ltd i Chevron BTC Pipeline, Ltd, podała spółka. Łączna wartość tych umów to 1,57 mld USD.

"Dzięki tej transakcji MOL staje się trzecim co do wielkości partnerem w ACG, gigantycznym złożu ropy naftowej na Morzu Kaspijskim, którego operatorem jest BP i na którym rozpoczęto produkcję w 1997 r. Transakcja to ważny kamień milowy w procesie budowy międzynarodowego portfela poszukiwawczo-wydobywczego MOL i ważny krok w kierunki wypełnienia celów nieorganicznego uzupełnienia rezerw" - czytamy w komunikacie.

Według szacunków operatora, zasoby wydobywalne brutto złoża to ok. 3 mld bbl ropy naftowej. W 2017 r. koncesja została przedłużona do 2049 r.

W listopadzie 2019 r. MOL podpisał umowy z Chevron Global Ventures i Chevron BTC Pipeline w sprawie przejęcia aktywów amerykańskiego koncernu w Azerbejdżanie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)