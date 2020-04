DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach, poinformował ISBtech członek zarządu spółki Sergiusz Borysławski.

"Obecnie jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, mamy więcej zgłaszających się do nas klientów, niż jesteśmy w stanie obsłużyć. Zgodnie z przyjętą przez nas strategią, na obecnym etapie rozwoju planujemy, że nasze przychody będą rosły co najmniej 70%, a najlepiej znacznie powyżej 100% rocznie przez najbliższe lata" - powiedział ISBtech Borysławski.

Zaznaczył, że po raz pierwszy spółka pokazała taki wynik w raporcie za rok 2019. W efekcie, rozwój przebiega zgodnie z przyjętą strategią i w ramach etapu komercjalizacji, wzrost przychodów wyniósł 100% r/r przy zmniejszeniu straty o 20% r/r.

"W czasach ograniczeń związanych z tzw. lockdown projekty realizujemy zdalnie. Wierzymy, że mimo zawirowań w światowej gospodarce, uda nam się zrealizować wspomniany cel także w kolejnych latach. Systemy adresujące kwestie bezpieczeństwa zyskują zupełnie inny priorytet w czasach niepokoju, przyśpieszając adaptację realizowanej przez nas analizy sieci powiązań przez rynek" - dodał członek zarządu DataWalk.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

