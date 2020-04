ML System wprowadził do sprzedaży szklaną przegrodę chroniącą przed wirusami



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - ML System wprowadził do sprzedaży szklaną przegrodę chroniącą przed wirusami w wersji aktywnej i pasywnej w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na tego typu asortyment w związku z pandemią COVID-19, podała spółka.

"Przegroda znajdzie swoje zastosowanie zarówno w przychodniach medycznych czy aptekach, jak i transporcie publicznym (autobusy, trolejbusy). W wariancie aktywnym proponujemy szybę, która impulsowo, cyklicznie, będzie się nagrzewać do temperatury ok. 75 stopni Celsjusza likwidując zarazki. Warto podkreślić, że dostępne na rynku szkło antybakteryjne nie jest skutecznym narzędziem w walce z wirusami" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

W przegrodach zastosowano szkło bezpieczne, a w wersji pasywnej, w celu ułatwienia bezpośredniej komunikacji, zastosowano dodatkową szybę. Pierwsze przegrody zostały już zainstalowane w pięciu łódzkich przychodniach należących do Poradni Lekarzy Rodzinnych, podano także.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 123,29 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)