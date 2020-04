Zortrax dostarczy przyłbice ochronne do dwóch szpitali w Olsztynie



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Zortrax dostarczy przyłbice ochronne do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz na Oddział Ginekologiczno - Położniczy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, podała spółka.

"Dzięki wsparciu firmy Zortrax, Szpital Dziecięcy zostanie wyposażony w 200 przyłbic. Do oddziału ginekologiczno-położniczego trafiła już pierwsza partia 50 sztuk. Przyłbice powstają przy wykorzystaniu m.in. takich materiałów jak Z-PETG i Z-GLASS , które są przystosowane do częstego kontaktu ze środkami powszechnie wykorzystywanymi do dezynfekcji. Umożliwi to, przy zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa, wykorzystywanie ich wielokrotnie" - czytamy w komunikacie.

"Porodówka w Olsztynie i Szpital Dziecięcy to kolejne placówki jakie wspieramy produkowanym na naszych drukarkach sprzętem. Staramy się w miarę możliwości pomagać każdemu, kto się do nas zgłasza. Zapotrzebowanie na dodatkowe środki ochronne jest duże, ale dzięki szybkiej i wydajnej technologii druku 3D możemy przyczynić się do zmniejszenia niedoborów" - dodał wiceprezes Mariusz Babula, cytowany w komunikacie.

Zortrax jest wiodącym graczem na rynku globalnej sprzedaży drukarek 3D. Produkty spółki dostępne są w ponad 80 krajach całego świata. Są to m.in. drukarki 3D Zortrax M200 i 3D Zortrax M300, a także oprogramowanie oraz materiały do druku. W globalnym rankingu organizowanym przez platformę 3D Hubs - kategoria najpopularniejsze drukarki 3D w II kw. 2017 roku, drukarka 3D Zortrax M200 awansowała na 3. miejsce na świecie, a także w rejonie Azji i Pacyfiku.

(ISBnews)