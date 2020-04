Erbud może rozpocząć prace dla Vantage w Porcie Popowice we Wrocławiu



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Port Popowice - spółka zależna Vantage Development - wydała Erbudowi nakaz rozpoczęcia robót dla inwestycji Port Popowice Budynek H, podał Vantage. Wcześniej informował, że umowa na budynki G i H ma wartość łącznie 103,97 mln zł netto. Dla budynku G nakaz został wydany w lutym.

Jak podawano wcześniej, na podstawie umowy wykonawca jest zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w inwestycji Port Popowice etap II wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez zamawiającego inwestycji niedrogowej przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. W budynku planowane jest 231 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót.

Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2019 r. grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 941 lokali.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)