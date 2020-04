W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu, wynika z komunikatu pośredniczącego w wezwaniu Biura Maklerskiego PKO BP.

"Przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania było:

*· 33 533 320 akcji zdematerializowanych spółki, uprawniających do 33 533 320 głosów. Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami złożonymi w dniach od 31 stycznia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. (włącznie).

*· 152 851 762 akcji zdematerializowanych spółki, uprawniających do 152 851 762 głosów. Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. (włącznie).

*· 144 928 000 akcji niezdematerializowanych spółki uprawniających do 289 856 000 głosów. Transakcja zawarta na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 27 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. (włącznie)" - czytamy w komunikacie.

Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

