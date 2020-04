USA: Już 64 marynarzy z niszczyciela USS Kidd zakażonych koronawirusem

Źródło: PAP

Do 64 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem marynarzy z amerykańskiego niszczyciela USS Kidd. Jak poinformowała marynarka wojenna USA, by zapewnić odpowiednią opiekę medyczną załodze, okręt powrócił we wtorek do portu w San Diego w Kalifornii.