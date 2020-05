"Emirates ogłosiły plan obsługi regularnych połączeń lotniczych od 21 maja do 9 miast: Londynu (Heathrow), Frankfurtu, Paryża, Mediolanu, Madrytu, Chicago, Toronto, Sydney i Melbourne" - poinformowały w komunikacie Emirates. W przypadku Melbourne z zastrzeżeniem zgody rządu.

Ponadto, linie zaoferują również loty dla klientów podróżujących między Wielką Brytanią a Australią - przez Dubaj.

Linie zastrzegą, że przeloty dostępne będą wyłącznie dla obywateli oraz osób spełniających warunki przybycia do kraju docelowego. Obejmuje to m.in. zgodę Federalnego Urzędu ds. Identyfikacji i Obywatelstwa (ICA) dla mieszkańców ZEA, którzy chcą wrócić do Dubaju.

"Ściśle współpracujemy z władzami, aby zaplanować wznowienie lotów do innych kierunków. Wdrożyliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa na lotnisku, w porozumieniu z odpowiednimi władzami, odnoszące się do zachowania rekomendowanego dystansu społecznego oraz warunków sanitarnych. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów oraz lokalnych społeczności pozostają naszymi priorytetami" - powiedział cytowany w komunikacie Adel Al Redha, dyrektor operacyjny Emirates.

Oprócz regularnych usług linie Emirates będą nadal ściśle współpracować z ambasadami i konsulatami, aby ułatwić loty repatriacyjne dla osób chcących powrócić z ZEA do swoich domów. W tym tygodniu Emirates planują rejsy m.in. z Dubaju do Tokio Narita (15 maja), Conakry (16 maja).

Przewoźnik poinformował, że w ramach przygotowań do wznowienia usług lotniczych linie zwiększyły skalę środków ostrożności podczas podróży.

"W Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Dubaju podróżni i pracownicy zostaną poddani pomiarowi temperatury ciała za pomocą skanerów termicznych. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo podczas interakcji, przy stanowiskach odprawy zostały zainstalowane bariery ochronne" - czytamy.

Ponadto, wszyscy pracownicy i podróżni przebywający na lotnisku są zobowiązani do noszenia rękawiczek i masek ochronnych. Członkowie personelu pokładowego i naziemnego Emirates, którzy mają bezpośrednią styczność z podróżnymi, będą nosić osobiste wyposażenie ochronne (PPE), w tym jednorazowy fartuch i przyłbice.

Wdrożone zostaną również protokoły dot. zachowania dystansu społecznego. Na lotnisku w Dubaju jest to umieszczenie wskaźników odległości na zewnątrz i w poczekalniach, aby ułatwić podróżującym zachowanie bezpiecznego dystansu.

Ze względów bezpieczeństwa i higieny oraz w celu zminimalizowania interakcji na pokładzie samolotu Emirates wprowadzą nowe zasady obsługi podczas lotu, które zmniejszą ryzyko kontaktu i potencjalnej infekcji. Na pokładzie nie będzie czasopism i innych materiałów do czytania, a bagaż podręczny należy nadać razem z rejestrowanym. Klienci mogą zabrać ze sobą na pokład tylko niezbędne przedmioty, takie jak laptop, torebka, teczka lub akcesoria dziecięce.

Emirates wdrożyły rygorystyczny program bezpieczeństwa; kabiny linii lotniczych zostały wyposażone w zaawansowane filtry powietrza HEPA, które usuwają 99,97 proc. wirusów i eliminują kurz, alergeny i zarazki, zapewniając zdrowsze i bezpieczniejsze powietrze na pokładzie. Po podróży i po wylądowaniu w Dubaju każdy samolot przejdzie ulepszone procesy czyszczenia i dezynfekcji, aby zapewnić właściwe warunki sanitarne. (PAP)

