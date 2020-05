Pandemia wyjątkowo mocno uderzyła w rynek wytwarzania aut. Był jedną z pierwszych ofiar zerwanych łańcuchów dostaw. Gwałtownie zmniejszyła się produkcja i jednocześnie świat prawie przestał kupować samochody. Taka sytuacja wymusza radykalne działania.

Japońskie media obiegła w zeszłym tygodniu informacja, że Nissan może nawet wycofać produkcję z Europy. Firma zdementowała te doniesienia, zapewniając o chęci pozostania na kontynencie, ważą się jednak losy zakładów w Hiszpanii. Niektóre źródła twierdzą, że produkcja ma stamtąd zostać przeniesiona do Wielkiej Brytanii, Francji, a być może nawet do RPA. Globalnie koncern ma m.in. w ten sposób zmniejszyć swoje moce produkcyjne o 20 proc. Z informacji, jakie otrzymały hiszpańskie związki zawodowe, wynika, że decyzje mają zapaść jeszcze wiosną. Gra toczy się o 3 tys. pracowników zatrudnionych w tamtejszym Nissanie i ok. 20 tys. osób pracujących w przedsiębiorstwach uzależnionych od działalności firmy. 4 maja zakład pod Barceloną wrócił częściowo do pracy po lockdownie trwającym od połowy marca.

