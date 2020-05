Prezes BOŚ Banku nie będzie kandydował do zarządu na kolejną kadencję



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji, podał bank.

"Pan Bogusław Białowąs - prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska złożył oświadczenie, iż nie będzie ubiegał się o stanowisko członka zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się po odbyciu walnego zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., a co za tym idzie nie będzie brał udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu banku, ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Banku 14 maja 2020 r" - czytamy w komunikacie.

"Zrealizowałem główne cele z Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. Patrząc na ostatnie trzy lata funkcjonowania banku widać, że w ramach tej instytucji nastąpiła fundamentalna zmiana zarówno w zakresie modelu biznesowego, jak i charakteru organizacji. Wprowadzone przeze mnie zmiany zaowocowały ponad trzykrotnym wzrostem wyniku netto, który w 2019 roku przekroczył 80 mln zł wobec 24,4 mln w 2017 r. Wzrost sumy bilansowej oraz rekordowy kwartalny wynik na działalności bankowej udowodniły, że Bank Ochrony Środowiska wrócił po wielu latach na ścieżkę stabilnego wzrostu. To wszystko pozwala mi z satysfakcją uznać, że w pełni zrealizowałem swoją misję związaną z zarządzaniem Bankiem Ochrony Środowiska. Zrealizowanie powyższego nie byłoby możliwe bez wydatnego wsparcia rady nadzorczej banku, za co pragnę serdecznie podziękować" - napisał w oświadczeniu Białowąs.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)