Grupa AB: Programy rządowe wspierające e-learning wpływają na naszą sprzedaż



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa AB szacuje, że programy rządowe dotyczące wsparcia nauczania zdalnego miały pozytywny wpływ na poziom sprzedaż w ostatnich tygodniach, powiedział członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan. Dodał, że spółka podtrzymuje swoje zainteresowanie rynkiem obligacji.

"Drugi kwartał jeszcze się nie zakończył, a warto podkreślił, że w kwietniu mieliśmy jeszcze do czynienia z lockdownem, Rzeczywiście, wsparcie rządowe dotyczące nauczania zdalnego przełożyło się na popyt na produkty dystrybuowane przez nas. Te czynniki miały wpływ na naszą sprzedaż" - powiedział Ochędzan podczas wideokonferencji.

Spółka zwróciła uwagę, że budżet w pierwszym programie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) "Zdalna szkoła" wynosił w kwietniu 187 mln zł, a kolejny "Zdalna szkoła+" uruchomiony w połowie maja to kolejne 180 mln zł.

Jak poinformował Ochędzan, pomimo otwarcia sklepów w maju, sprzedaż online nadal rośnie.

"Rosnąca sprzedaż w e-commerce w kwietniu była kontynuowana, gdyż trwały obostrzenia, więc właściwie głównie internet był miejscem, gdzie można było kupić sprzęt IT. W maju, po otwarciu sklepów, nadal widzimy zwiększony popyt ze strony partnerów. Jak będzie kształtował się trend dalej - to zobaczymy dopiero po kolejnych miesiącach" - dodał Ochędzan.

Podkreślił, że pomimo rosnącego popytu na niektóre kategorie produktów spółka nie zamierza podnosić cen.

"Jeśli my podniesiemy ceny to natychmiast będzie to zauważane przez naszych partnerów, a także konkurencje. My robimy swoje i działamy bez zmian na naszej marży dystrybucyjnej" - powiedział członek zarządu.

Dodał, że spółka efektywnie wykorzystuje przewagi na rynku, które osiągnęła w ostatnich miesiącach.

Ochędzan zapewnił, że spółka nie będzie miała problemu z ewentualną obsługa obligacje zapadające w lipcu tego roku.

"Widzimy, że rynek obligacji wraca do normalności i my chcemy dalej uczestniczyć jako emitent na rynku obligacji. Stać nas na to, aby wykupić te obligacje, mamy środki, nie musimy rolować" - dodał członek zarządu.

Wcześniej spółka podała, że w lipcu br. będą zapadać obligacje o wartości 70 mln zł.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)