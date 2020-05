Źródło: PAP

Około 6 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w piątek w Indiach i jest to największy dobowy wzrost w tym kraju od wybuchu epidemii. Mimo to poluzowano ograniczenia związane z epidemią, a linie lotnicze przygotowują się do wznowienia lotów krajowych.