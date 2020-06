Raab przedstawił tego dnia parlamentowi składane co sześć miesięcy sprawozdanie na temat sytuacji w Hongkongu. Obejmuje ono półrocze między 1 lipca do 31 grudnia zeszłego roku, czyli okres, w którym w byłej brytyjskiej kolonii trwały protesty przeciwko forsowanej przez Pekin nowelizacji ustawy o ekstradycji, dopuszczającej wysyłanie podejrzanych do Chin kontynentalnych.

"Rozwiązanie tych niepokojów i jego przyczyn musi pochodzić z Hongkongu i nie może być narzucone z Chin kontynentalnych. Wielka Brytania uważa, że wyjście z obecnej sytuacji w Hongkongu jest jasne: wszystkie strony muszą zaangażować się w dialog i pojednanie, poparte solidnym, niezależnym dochodzeniem" - napisał Raab.

Szef brytyjskiej dyplomacji odniósł się również do najnowszej kontrowersji dotyczącej chińskiej polityki wobec Hongkongu, która nie jest objęta w sprawozdaniu - forsowanej przez Pekin ustawie o bezpieczeństwie narodowym.

Wielka Brytania, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Kanadą, skrytykowała Chiny za nową ustawę, twierdząc, że naruszy ona chińsko-brytyjskie porozumienie z 1984 roku w sprawie warunków zwrotu Hongkongu i zagrozi wolnościom jego mieszkańców.

>>> Polecamy: USA: Policja nie może korzystać z programu do rozpoznawania twarzy stworzonego przez Amazon

Chiny oświadczyły w odpowiedzi, że ich decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu są ich własną sprawą i że związek Wielkiej Brytanii z tym terytorium wynika z "agresywnej kolonizacji i nierównych traktatów".

"Nadal jest czas, aby Chiny ponownie to rozważyły, wycofały się i uszanowały autonomię Hongkongu oraz respektowały jego własne międzynarodowe zobowiązania" - podkreślił Raab.

W umowie podpisanej w 1984 r. przez ówczesnego premiera Chin Zhao Ziyanga i premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher zapisano, że Hongkong przez 50 lat po jego zwrocie - czyli do 2047 r. - zachowa duży zakres autonomii w ramach modelu "jeden kraj, dwa systemy".

W reakcji na plany narzucenia Hongkongowi ustawy o bezpieczeństwie narodowym Wielka Brytania zadeklarowała, że zwiększy prawa posiadaczy brytyjskich paszportów zamorskich, otwierając im drogę do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa. Według danych brytyjskiego rządu, w Hongkongu jest około 350 tys. posiadaczy takich paszportów, a kolejne 2,5 miliona miałoby do nich prawo.

>>> Polecamy: Morawiecki: Polska będzie miała najmniejszy spadek PKB ze wszystkich krajów UE