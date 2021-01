Ruszył program szczepień przeciw koranawirusowi SARS-CoV-2, co daje nadzieję na powrót do normalności. Aby wygaszenie epidemii stało się realne, próg odporności zbiorowej musi osiągnąć wartość 50-70 proc. Oznacza to, że w przypadku Polski odporność na koronawrusa powinno mieć od 19,2 mln do 26,8 mln osób. Jak wygląda to aktualnie?

Polska w sumie zdecydowała się zakupić ponad 62 mln dawek, co pozwoli na zaszczepienie ponad 30 mln obywateli, czyli ponad 80 proc. populacji. Na poniższym wykresie prezentujemy aktualizowany na bieżąco stan szczepień przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 w Polsce: