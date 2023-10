Pracodawcy w Polsce opublikowali we wrześniu br. 257,3 tys. ofert pracy - tj. o 17,8% mniej r/r i o 12,1% mniej m/m, wynika z raportu Grant Thornton "Oferty pracy w Polsce".

Liczba ofert pracy

Liczba ofert pracy we wrześniu spadła o 35,5 tys. wobec sierpnia. Wrześniowy wynik nowych ofert pracy jest najniższy w całej historii wrześniowych pomiarów przeprowadzanych w ramach tego badania.

"We wrześniu b.r. liczba ofert pracy (257 tys.) wyraźnie się jednak obniżyła wobec ścieżek z poprzednich lat. Kształtuje się obecnie wyraźnie poniżej poziomów z zeszłego roku (313 tys.), 2021 roku (323 tys.) i 2019 roku (297 tys.). W dodatku tegoroczna ścieżka pierwszy raz w całej historii naszego 4-letniego badania spadła również poniżej ścieżki z 2020 roku (268 tys. we wrześniu), czyli z okresu pandemii i drastycznych lockdownów, przez które pracodawcy gwałtownie ograniczyli procesy rekrutacyjne" - czytamy w raporcie.

Trend spadkowy na rynku

Zwrócono uwagę, że na rynku pracy po okresie stabilizacji coraz wyraźniej zaczyna zarysowywać się trend spadkowy, a kolejne miesiące pokażą, czy jest to trwała tendencja, czy jedno z wielu niespodziewanych odchyleń.

We wrześniu 2023 roku w większości badanych zawodów zanotowano spadki liczby ofert pracy r/r. Największy widoczny jest w branży IT - pracodawcy opublikowali o 52% mniej ofert r/r, wśród HR-owców o 29% mniej ofert r/r, finansistów (-28%) oraz marketingowców (-23%). W zawodach związanych z prawem oraz opieką medyczną odnotowano lekkie wzrosty.

"Wrześniowe dane nie są jeszcze jednoznacznie złe, tzn. spadki rocznej dynamiki w jednym czy dwóch miesiącach zdarzały się w ostatnich dwóch latach dość często i zawsze potem przychodziło odbicie. Tym razem jednak to 'wahnięcie' w dół jest silniejsze niż poprzednie, co może budzić niepokój. Tym bardziej, że pogoda była w ostatnim miesiącu wyjątkowo sprzyjająca pracodawcom, a spadek rok do roku jest najsilniejszy od dwóch i pół roku. Decydujące będą najbliższe miesiące - pokażą, czy faktycznie ten niepokojący trend ograniczania procesów rekrutacyjnych się nasila, czy też był to tylko jednorazowy, niegroźny spadek, wynikający z jakichś wahań sezonowych czy statystycznych" - oceniła Magdalena Marcinowska z Grant Thornton.

Badanie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element. Badanie zawiera też analizę ilościową zawartości ofert pracy przeprowadzone na losowej próbie 1000 nowych ofert opublikowanych na portalach Pracuj.pl i OLX.pl.

