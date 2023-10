Pracownik zamieścił na wewnętrznym forum spółki post, w którym stwierdził m.in., że „akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia”. Dodał jeszcze kilka cytatów z Biblii, w tym jeden z Ewangelii według św. Łukasza (17,1): „Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich” oraz z Księgi Kapłańskiej (20,13): „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich”. Miało to związek z ogłoszeniami Ikei publikowanymi kilka lat temu w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.

