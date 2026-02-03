Orlen i Poczta Polska rezygnują z porozumienia

Orlen i Poczta Polska wspólnie zdecydowały o odstąpieniu od realizacji porozumienia z 26 września 2025 roku dotyczącego nabycia do 100 proc. udziałów spółki Orlen Paczka przez Pocztę Polską, podał koncern.

Zgodnie z porozumieniem, Poczta Polska miała w pierwszym etapie objąć mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Orlen Paczka, następnie do majątku spółki Orlen Paczka trafiłyby automaty paczkowe należące do Poczty, a docelowo Poczta Polska miała nabyć 100% udziałów Orlen Paczka.

Orlen jest 100-proc. udziałowcem spółki Orlen Paczka, która prowadzi działalność na rynku przesyłek kurierskich.

Poczta Polska

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

Grupa Orlen

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.