Masz jednak do dyspozycji praktyczny arsenał narzędzi marketingowych. Jak z nich korzystać podczas targów, by inwestycja zwróciła się z nawiązką? Musisz całość dokładnie zaplanować.

Od czego zacząć planowanie stoiska na targi?

Zanim zaczniesz przeglądać katalogi z systemami wystawienniczymi, zacznij od chwili głębokiego namysłu. Organizacja stoiska to proces, który wymaga odpowiedzi na fundamentalne pytanie: "Po co tam jedziemy?". Innymi słowy, pierwszym krokiem jest precyzyjne określenie celu. Musisz mieć pewność, że konkretne wydarzenie oraz proponowana forma stoiska pasują do Twojej firmy i jej strategii. Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz skorzystać z poniższych wskazówek.

Stoisko targowe może realizować różne cele, a to najważniejsze z nich:

Sprzedaż produktów tu i teraz

Taki cel mogą postawić przed sobą przede wszystkim firmy z branż, gdzie decyzje zakupowe zapadają szybko, często pod wpływem impulsu lub atrakcyjnej ceny targowej. Dotyczy to zwłaszcza handlu detalicznego. Przykładem mogą być dekoracje do wnętrz, upominki, produkty beauty i kosmetyczne, odzież i akcesoria, produkty dziecięce w tym zabawki. W takim przypadku stoisko musi działać jak sprawny punkt prezentacji i sprzedaży.

Budowa świadomości marki i wizerunku eksperta

Tutaj produkt jest często zbyt skomplikowany lub drogi, by klient mógł dokonać natychmiastowego zakupu. Celem jest edukacja klienta i zaprezentowanie firmy jako lidera branży. Dotyczy to takich branż jak np. OZE, IT, software house, medyczna i farmaceutyczna lub automotive. W tym przypadku klient ma do czynienia nie tylko z produktami, ale również usługami. Stoisko dla tych branż powinno się skupić na elemencie komunikacyjnym.

Podtrzymywanie relacji - miejsce spotkań z obecnymi kontrahentami

Ten przypadek dotyczy targów, na których nie pojawiają się przypadkowi przechodnie, a spotkania mają na celu omówienie kontraktów na kolejne lata i umacnianie lojalności biznesowej. W taki sposób działają między innymi branża przemysłowa, logistyczna, transportowa, finansowa i ubezpieczeniowa czy FMCG, gdzie kluczowa jest bezpośrednia rozmowa z dystrybutorami, właścicielami, kupcami sieci handlowych. Stąd stoisko powinno przede wszystkim zapewnić możliwość wygodnego prowadzenia rozmów.

Dopiero gdy masz jasno zdefiniowany cel, możesz dopasować do niego układ i design stoiska. Jeśli wybierasz się na prestiżowe targi branżowe, gdzie liczy się networking, postaw na otwarte przestrzenie i komfortowe meble. Jeśli to targi konsumenckie nastawione na szybką sprzedaż, kluczowe będą dobrze doświetlone lady reklamowe i ekspozytory. Pamiętaj, że design musi podążać za funkcją.

Jak podzielić stoisko na strefy?

Ergonomia to klucz do komfortu – zarówno Twoich gości, jak i zespołu. Dobre stoisko powinno być intuicyjne i podzielone na trzy wyraźne strefy:

Strefa otwarta (przyciągająca)

To Twoja wizytówka i swoista zapowiedź, stąd właśnie w tej części musisz wyeksponować te produkty, usługi, wartości, na których najbardziej Ci zależy. Mogą to być nowości, zaprezentowane niczym w witrynie sklepowej, ale także prezentacje na ekranach multimedialnych czy podświetlanych kasetonach. Strefa otwarcia jasno informuje, dlaczego warto wejść.

Centralnym punktem tej strefy jest elegancka lada recepcyjna. To nie tylko mebel, ale przede wszystkim punkt pierwszego kontaktu, który skraca dystans. Odpowiednio zaprojektowana lada stanowi naturalną przystań dla klienta – to przy niej następuje wymiana pierwszych uśmiechów, zbieranie danych kontaktowych czy wręczanie powitalnych upominków. Ważne, by była ona spójna pod względem designu z resztą stoiska.

Strefa rozmów

To serce Twojego stoiska, gdzie buduje się zaufanie i finalizuje ustalenia. Kluczem do sukcesu jest tutaj zapewnienie gościom komfortu na poziomie, do którego są przyzwyczajeni w nowoczesnych biurach czy strefach lounge. W tej przestrzeni nie może zabraknąć praktycznych stolików kawowych oraz wygodnych siedzisk, które pozwolą na chwilę wytchnienia. Co ważne dla wystawcy, meble te – mimo swojej „biurowej” wygody – muszą być mobilne i łatwe do rozłożenia. Idealnym rozwiązaniem, które łączy te cechy, są brandowane meble dmuchane. Współczesne meble pneumatyczne prezentują się niezwykle elegancko i nowocześnie, nie ustępując estetyką tradycyjnym fotelom czy sofom.

- Ich ogromną zaletą jest możliwość precyzyjnego dostosowania do wizerunku firmy – cała powierzchnia siedziska może zostać pokryta dowolną grafiką lub kolorem z palety marki. Dzięki temu meble stają się integralną częścią stoiska, a po zakończonym wydarzeniu możesz je błyskawicznie złożyć do niewielkich rozmiarów, co znacząco ułatwia logistykę i magazynowanie - wyjaśnia Agnieszka Kustos Head of Sales w Inventini, firmie specjalizującej się w produkcji dmuchanych mebli eventowych, ale także namiotów, bram czy balonów.

Zaplecze

Choć strefa ta pozostaje niewidoczna dla klienta, jest absolutnie niezbędna dla sprawnego funkcjonowania całego przedsięwzięcia. Właściwie zaprojektowane zaplecze to miejsce, gdzie dyskretnie schowasz zapas materiałów promocyjnych, gadżetów oraz rzeczy osobiste pracowników, takie jak kurtki czy torby. Porządek na stoisku zaczyna się właśnie tutaj.

W przypadku zaplecza kluczowe jest zapewnienie dostępu do prądu i wody. O przyłącza musisz zadbać najczęściej już na etapie zgłoszenia udziału w targach, ponieważ ich późniejsza instalacja bywa kłopotliwa i kosztowna.

Jak się wyróżnić na tle konkurencji?

Aby Twoje stoisko nie zginęło wśród setek podobnych ekspozycji, potrzebujesz elementu, który przyciągnie wzrok klienta nawet z drugiego końca obiektu. W tej roli doskonale sprawdzają się nieszablonowe rozwiązania, które wykraczają poza standardową zabudowę. Może to być gigantyczny dmuchaniec reklamowy będący wierną repliką Twojego produktu lub imponująca, kręcąca się dmuchana kula z logo. Taki dynamiczny akcent sprawia, że klienci nie muszą szukać numeru stoiska w informatorze – oni po prostu widzą, gdzie jesteś, i kierują się prosto do Ciebie. Kiedy już zyskasz uwagę, musisz ją sprawnie podtrzymać. W tym mogą pomóc odpowiednio dopracowane detale stoiska.

Oświetlenie jako kropka nad „i”

Pamiętaj, że światło samo w sobie rzadko jest magnesem, ale to ono podkreśla profesjonalizm. Odpowiednio skierowane reflektory eksponują logotyp i wydobywają głębię kolorów produktów, sprawiając, że cała ekspozycja wygląda świeżo i estetycznie.

Minimalizm i jakość

Także w przypadku targów mniej znaczy więcej. Zamiast ściany tekstu postaw na krótkie, chwytliwe hasła i perfekcyjną grafikę.

Atrakcyjne tło

Liczy się nie tylko wyposażenie, ale także to, w jaki sposób stoisko jest oddzielone od innych. Zadbaj o estetykę ścianek grodzących, umieszczając tam odpowiednie grafiki lub tylko malując na firmowy kolor.

Jak zaplanować obsługę stoiska?

Najpiękniejszy design nie zastąpi człowieka. To Twój zespół tchnie życie w konstrukcję z aluminium i tkaniny. Przy wyborze obsługi kieruj się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale i kompetencjami miękkimi.

Bardzo ważny jest spójny dress code. Nie musi to być garnitur – wystarczą eleganckie koszulki polo lub koszule w barwach marki, które sprawią, że zespół będzie łatwo identyfikowalny. Pamiętaj: uśmiechnięty, otwarty na klienta pracownik to połowa sukcesu w pozyskiwaniu leadów.

5 najczęstszych błędów przy projektowaniu stoisk targowych

Unikaj tych potknięć, aby nie zmarnować potencjału Twojego stoiska:

Przeładowanie (bałagan) - za dużo produktów i tekstu na małej powierzchni męczy wzrok i zniechęca do wejścia. Prywatne rzeczy na widoku - torby, jedzenie czy puste butelki stojące na ladzie niszczą profesjonalny wizerunek w sekundę. Brak oświetlenia - ciemne stoisko wygląda na zamknięte lub mało znaczące. Brak lady/punktu styku - bez wyraźnego miejsca, do którego klient może podejść, klient czuje się jak intruz wkraczający w prywatną przestrzeń. Ignorowanie klienta - personel wpatrzony w telefony to najskuteczniejszy sposób na odstraszenie odwiedzających.

Podsumowanie

Skuteczne stoisko targowe to takie, które zachowuje balans między estetyką a funkcjonalnością. Musi nie tylko przyciągnąć uwagę, ale także przekuć ją na konkretny biznesowy efekt. Wszystko zatem zaczyna się od określonego celu, który wyznacza poszczególne etapy planowania i projektowania.