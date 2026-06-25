Forsal logo

Z kalendarza eksperta – jak wyglądały minione miesiące dr. hab. Mariusza Jędrzejko, profesora WSKZ?

Artykuł sponsorowany
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 14:13
wskz, nauka, studia
Z kalendarza eksperta – jak wyglądały minione miesiące dr. hab. Mariusza Jędrzejko, profesora WSKZ?/Materiały prasowe
Współczesna nauka coraz częściej wychodzi poza standardowe kształcenie uczelniane. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest działalność dr hab. Mariusza Jędrzejki, prof. WSKZ. Badania naukowe, wystąpienia eksperckie, projekty edukacyjne – to tylko nieliczne z minionych osiągnięć wykładowcy Wydziału Psychologii WSKZ.

Jest to też idealny przykład tego, jak wiedza akademicka może wspierać dzieci, młodzież, rodziców i instytucje publiczne, wykraczając poza aule wykładowe.

Jak działalność dr. hab. Mariusza Jędrzejki wykracza poza tradycyjne ramy nauki?

Osiągnięcia dr. hab. Mariusza Jędrzejki, szczególnie te, z ubiegłych tygodni, pokazują, że współczesny naukowiec może łączyć pracę badawczą z aktywnością społeczną i ekspercką. W ostatnich miesiącach profesor:

  • realizował wywiady do publikacji naukowej „W zawirowanym świecie ponowoczesności” z udziałem nauczycieli, lokalnych polityków, oficera CBŚP oraz pracowników korporacji finansowych w Gdańsku i Gdyni (1-2.04.2026 r.);
  • uczestniczył w radach programowych ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych przez WSGE i UKSW (21.04.2026 r.; 13.05.2026 r.);
  • występował podczas prestiżowych wydarzeń eksperckich, m.in. Forum „Szpitale przyszłości”, konferencji „Smart OFF” oraz TEDx we Wrocławiu (15.04-23.05.2026 r.);
  • prowadził działania profilaktyczne i edukacyjne dla nauczycieli, rodziców oraz młodzieży pod patronatem Wydziału Psychologii WSKZ;
  • komentował aktualne problemy społeczne i wychowawcze w mediach ogólnopolskich, w tym w TVN, TVP3 i Polskim Radiu 24 (7.04 - 28.05.2026 r.).

Jak profesor WSKZ wspiera edukację i profilaktykę w całej Polsce?

Jednym z najważniejszych obszarów działalności eksperta są inicjatywy edukacyjne i profilaktyczne kierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów oraz przedstawicieli instytucji publicznych. W centrum jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w świecie nowych technologii, higieną cyfrową oraz przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym.

Tylko w kwietniu i maju 2026 roku profesor uczestniczył w konferencjach, wykładach i warsztatach w różnych częściach Polski. Był autorem koncepcji konferencji „Od cyfryzacji do relacji” w Brodnicy (8.04.2026 r.) oraz wydarzenia „Mądrze z technologią” w Rypinie (9.04.2026 r.), podczas których rozmawiano o wpływie technologii na rozwój młodych ludzi i współczesne wyzwania wychowawcze. Występował również podczas konferencji profilaktycznych w Koninie (28.04.2026 r.), Chełmnie (14.05.2026 r.) oraz Bełchatowie (18.05.2026 r.), dzieląc się wiedzą na temat cyberzaburzeń, edukacji cyfrowej i bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Równolegle realizował działania pod patronatem Wydziału Psychologii WSKZ, prowadząc warsztaty dla rodziców i nauczycieli w różnych częściach kraju. Dzięki takim inicjatywom wiedza naukowa trafia bezpośrednio do osób, które na co dzień wspierają rozwój dzieci i młodzieży, pomagając im lepiej rozumieć wyzwania współczesnego świata.

Gdy nauka spotyka praktykę. Eksperci WSKZ w centrum ważnych debat społecznych i edukacyjnych

Współczesne wyzwania społeczne wymagają rzetelnej wiedzy i komentarza specjalistów. Dr hab. Mariusz Jędrzejko regularnie występuje w mediach ogólnopolskich i wydarzeniach naukowych. Jego aktywność jest przykładem podejścia, które wyróżnia kadrę akademicką Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Uczelnia współpracuje z ekspertami i praktykami posiadającymi bogaty dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe oraz aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym i eksperckim.

To właśnie dzięki takim wykładowcom studenci WSKZ mają możliwość zdobywania wiedzy opartej nie tylko na teorii, ale również na aktualnych badaniach, projektach oraz doświadczeniach. Kontakt z ekspertami aktywnie uczestniczącymi w życiu naukowym, społecznym i zawodowym pozwala lepiej zrozumieć współczesne wyzwania oraz rozwijać kompetencje cenione na rynku pracy.

Jeśli chcesz kształcić się pod okiem specjalistów łączących działalność akademicką z praktyką, sprawdź pełną ofertę Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego dostępną na https://studia-online.pl/. Zapisz się już dziś i zdobywaj wiedzę od cenionych przedstawicieli świata nauki, edukacji i biznesu, którzy swoją działalnością aktywnie wpływają na rozwój współczesnego społeczeństwa.

FAQ

Kim jest dr hab. Mariusz Jędrzejko?

Dr hab. Mariusz Jędrzejko jest wykładowcą i profesorem WSKZ, naukowcem oraz ekspertem zajmującym się m.in. problematyką nowych technologii, uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci oraz młodzieży.

Czy wykładowcy WSKZ prowadzą działalność poza uczelnią?

Tak. Wielu ekspertów związanych z WSKZ uczestniczy w konferencjach naukowych, projektach badawczych, działaniach edukacyjnych oraz debacie publicznej.

Dlaczego doświadczenie kadry akademickiej jest ważne?

Doświadczenie kadry akademickiej pozwala studentom zdobywać wiedzę opartą na aktualnych badaniach, praktyce zawodowej i rzeczywistych doświadczeniach ekspertów działających w swoich dziedzinach.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Artykuł sponsorowany
Tematy: edukacjanaukawskz
Zobacz
|
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj