Z kalendarza eksperta – jak wyglądały minione miesiące dr. hab. Mariusza Jędrzejko, profesora WSKZ?

Jest to też idealny przykład tego, jak wiedza akademicka może wspierać dzieci, młodzież, rodziców i instytucje publiczne, wykraczając poza aule wykładowe.

Jak działalność dr. hab. Mariusza Jędrzejki wykracza poza tradycyjne ramy nauki?

Osiągnięcia dr. hab. Mariusza Jędrzejki, szczególnie te, z ubiegłych tygodni, pokazują, że współczesny naukowiec może łączyć pracę badawczą z aktywnością społeczną i ekspercką. W ostatnich miesiącach profesor:

realizował wywiady do publikacji naukowej „W zawirowanym świecie ponowoczesności” z udziałem nauczycieli, lokalnych polityków, oficera CBŚP oraz pracowników korporacji finansowych w Gdańsku i Gdyni (1-2.04.2026 r.);

„W zawirowanym świecie ponowoczesności” z udziałem nauczycieli, lokalnych polityków, oficera CBŚP oraz pracowników korporacji finansowych w Gdańsku i Gdyni (1-2.04.2026 r.); uczestniczył w radach programowych ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych przez WSGE i UKSW (21.04.2026 r.; 13.05.2026 r.);

organizowanych przez WSGE i UKSW (21.04.2026 r.; 13.05.2026 r.); występował podczas prestiżowych wydarzeń eksperckich , m.in. Forum „Szpitale przyszłości”, konferencji „Smart OFF” oraz TEDx we Wrocławiu (15.04-23.05.2026 r.);

, m.in. Forum „Szpitale przyszłości”, konferencji „Smart OFF” oraz TEDx we Wrocławiu (15.04-23.05.2026 r.); prowadził działania profilaktyczne i edukacyjne dla nauczycieli, rodziców oraz młodzieży pod patronatem Wydziału Psychologii WSKZ;

pod patronatem Wydziału Psychologii WSKZ; komentował aktualne problemy społeczne i wychowawcze w mediach ogólnopolskich, w tym w TVN, TVP3 i Polskim Radiu 24 (7.04 - 28.05.2026 r.).

Jak profesor WSKZ wspiera edukację i profilaktykę w całej Polsce?

Jednym z najważniejszych obszarów działalności eksperta są inicjatywy edukacyjne i profilaktyczne kierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów oraz przedstawicieli instytucji publicznych. W centrum jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w świecie nowych technologii, higieną cyfrową oraz przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym.

Tylko w kwietniu i maju 2026 roku profesor uczestniczył w konferencjach, wykładach i warsztatach w różnych częściach Polski. Był autorem koncepcji konferencji „Od cyfryzacji do relacji” w Brodnicy (8.04.2026 r.) oraz wydarzenia „Mądrze z technologią” w Rypinie (9.04.2026 r.), podczas których rozmawiano o wpływie technologii na rozwój młodych ludzi i współczesne wyzwania wychowawcze. Występował również podczas konferencji profilaktycznych w Koninie (28.04.2026 r.), Chełmnie (14.05.2026 r.) oraz Bełchatowie (18.05.2026 r.), dzieląc się wiedzą na temat cyberzaburzeń, edukacji cyfrowej i bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Równolegle realizował działania pod patronatem Wydziału Psychologii WSKZ, prowadząc warsztaty dla rodziców i nauczycieli w różnych częściach kraju. Dzięki takim inicjatywom wiedza naukowa trafia bezpośrednio do osób, które na co dzień wspierają rozwój dzieci i młodzieży, pomagając im lepiej rozumieć wyzwania współczesnego świata.

Gdy nauka spotyka praktykę. Eksperci WSKZ w centrum ważnych debat społecznych i edukacyjnych

Współczesne wyzwania społeczne wymagają rzetelnej wiedzy i komentarza specjalistów. Dr hab. Mariusz Jędrzejko regularnie występuje w mediach ogólnopolskich i wydarzeniach naukowych. Jego aktywność jest przykładem podejścia, które wyróżnia kadrę akademicką Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Uczelnia współpracuje z ekspertami i praktykami posiadającymi bogaty dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe oraz aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym i eksperckim.

To właśnie dzięki takim wykładowcom studenci WSKZ mają możliwość zdobywania wiedzy opartej nie tylko na teorii, ale również na aktualnych badaniach, projektach oraz doświadczeniach. Kontakt z ekspertami aktywnie uczestniczącymi w życiu naukowym, społecznym i zawodowym pozwala lepiej zrozumieć współczesne wyzwania oraz rozwijać kompetencje cenione na rynku pracy.

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FAQ

Kim jest dr hab. Mariusz Jędrzejko?

Dr hab. Mariusz Jędrzejko jest wykładowcą i profesorem WSKZ, naukowcem oraz ekspertem zajmującym się m.in. problematyką nowych technologii, uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci oraz młodzieży.

Czy wykładowcy WSKZ prowadzą działalność poza uczelnią?

Tak. Wielu ekspertów związanych z WSKZ uczestniczy w konferencjach naukowych, projektach badawczych, działaniach edukacyjnych oraz debacie publicznej.

Dlaczego doświadczenie kadry akademickiej jest ważne?

Doświadczenie kadry akademickiej pozwala studentom zdobywać wiedzę opartą na aktualnych badaniach, praktyce zawodowej i rzeczywistych doświadczeniach ekspertów działających w swoich dziedzinach.