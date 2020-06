Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ronson Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,84 mln zł, z zysku netto za 2019 rok, podała spółka.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 5 sierpnia, a dniem wypłaty dywidendy będzie 24 sierpnia 2020 r.

"O wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję wnioskował główny akcjonariusz Ronson Development - firma ITR Dori BV, należąca do A. Luzon Development and Energy Group. Uchwała została przyjęta przez walne zgromadzenie większością 82% głosów. Jest ona zgodna z długoterminową polityką dywidendową spółki ogłoszoną w lipcu 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Zwołując walne zgromadzenie, zarząd Ronson Development rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 rok, w związku z gorszą sytuacją ekonomiczną i dużą niepewnością, wynikającą z pandemii COVID-19. Jednocześnie zapewnił, biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Spółki za 2019 rok i pierwszy kwartał 2020 r., że wypłata dywidendy w wysokości do 0,06 zł na akcję nie naruszy zobowiazan finansowych (kowenantow) wobec wierzycieli, nie wpłynie na plany Spółki dotyczące projektów budowlanych oraz nie wpłynie na mozliwosc obsługi zadłuzenia w przyszłosci, wskazano w materiale.

"Biorąc pod uwagę bieżący kurs akcji spółki (0,9 zł na zamknięciu sesji w dniu 29 czerwca 2020 r.), oczekiwana stopa dywidendy wynosi 6,7%. Dywidenda w łącznej wysokości 9,84 mln zł odpowiada 68% zysku netto Ronson Development przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za 2019 rok, który wyniósł 17,4 mln zł" - czytamy dalej.

Ronson Development to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)