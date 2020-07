Elektrownia Choszczno I jest już na etapie budowy, a Choszczno II blisko ukończenia dokumentacji projektowej, podano w komunikacie.



"Farma Choszczno I zostanie oddana do użytku w IV kwartale 2020 roku i będzie pracowała do 2045 roku. Koszt inwestycji wynosi 15 mln złotych. Farma Choszczno będzie pierwszą instalacją fotowoltaiczną Taurona. Do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW, to istotny element Zielonego Zwrotu Taurona" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.



Realizacja projektów obejmuje m.in. dostawę i montaż modułów, falowników oraz stacji transformatorowych, posadowienie konstrukcji wsporczej, okablowanie oraz infrastrukturę towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych i ogrodzenia z monitoringiem.



Budowa farmy fotowoltaicznej Choszczno wpisuje się w założenia Zielonego Zwrotu Taurona. Do 2025 roku planowane są inwestycje w farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW), farmy wiatrowe na lądzie (900 MW) oraz zaangażowanie w morską energetykę wiatrową, przypomniano.



Tauron prowadzi również program Tauron PV, którego celem jest budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75-150 MWp na terenach należących do grupy. Inwestycja będzie zrealizowana w pięciu lokalizacjach: Jaworznie, Mysłowicach, Stalowej Woli, Trzebini i Kędzierzynie Koźlu), a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji.



"Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej. Są to głównie obszary po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi Tauron PV można będzie przywrócić tym miejscom funkcje gospodarcze. Najbardziej zaawansowany jest projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I" - czytamy dalej.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)