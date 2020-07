"'Lords of the Fallen' zarobił już blisko 50 mln zł, po koszcie stworzenia gry oraz wszelkich kosztach jej wydania, a przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 mln zł. Mimo wolniejszego startu samej gry, której premiera odbyła się w 2014 roku, jestem zadowolony z jej rentowności. To pokazuje, że również z perspektywy finansowej kontynuacja tego tytułu ma ogromny sens. Jest za wcześnie, abym mógł powiedzieć coś więcej na temat moich oczekiwań co do drugiej części, na pewno będzie ona miała większy budżet niż pierwsza część" - powiedział ISBtech Tymiński.



Dodał, że CI Games pracuje nad dwoma projektami jednocześnie (pracują nam nimi dwa oddzielne zespoły produkcyjne w trzech lokalizacjach).



"Stawiamy na wewnętrzne zespoły, które wspomagane są przez zewnętrznych podwykonawców. Uważam, że budowanie własnych, mocnych zespołów jest kluczowe w tworzeniu długoterminowej wartości spółki. Staramy się pozyskiwać doświadczonych deweloperów, obecnie zdecydowana większość naszych ludzi ma doświadczenie przy kilku dużych projektach na konsole i PC" - dodał prezes CI Games.



CI Games pracuje nad 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2', którego premiera planowana jest na IV kwartał br. oraz kontynuacją 'Lords of the Fallen'.



"Chcemy, aby CI Games było znacznie bardziej rozpoznawalne na globalnym rynku gier za sprawą jakości swoich gier oraz ich sukcesu komercyjnego. Mamy do tego mocne fundamenty, obie franczyzy mają już pewną popularność oraz sukces komercyjny natomiast chcemy przejść na poziom wyżej" - zaznaczył prezes.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)