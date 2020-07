Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Prairie Mining Limited opublikowała memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę akcji skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy w Polsce. Uprawnieni akcjonariusze będą mieli możliwość złożenia zapisu na maksymalnie 120 000 nowych akcji po cenie emisyjnej 0,69 zł, podała spółka."Oferta skierowana jest wyłącznie do akcjonariuszy którzy posiadali akcje Prairie na koniec 20 lipca 2020 r. Uprawnieni akcjonariusze mają możliwość złożenia zapisu na akcje po cenie emisyjnej 0,69 zł. Zapisy przyjmują domy maklerskie, prowadzące rachunki papierów wartościowych, na którym zapisane były akcje Prairie 20 lipca. Każdy uprawniony akcjonariusz może zapisać się na jeden z pakietów akcji o wartości 5 520 - 82 800 zł" - czytamy w komunikacie.Otwarcie oferty w Polsce nastąpiło 28 lipca, a jej zamknięcie zaplanowane jest 12 sierpnia o godzinie 12:00. Emisja nowych akcji planowana jest 21 sierpnia."Oferta jest prowadzona także poza Polską, dlatego ostateczna liczba akcji przydzielona inwestorom w Polsce może być znacząco niższa niż maksymalna liczba będąca przedmiotem oferty i będzie uzależniona zarówno od zapisów w Polsce jak i w innych krajach, gdzie oferta jest prowadzona" - czytamy dalej.Liczba akcji w kapitale zakładowym Prairie wynosi obecnie 212 275 089 akcji. Udział nowych akcji po przeprowadzeniu oferty przy założeniu maksymalnej liczby przydzielonych akcji wyniesie 7%, podano także.Wcześniej w lipcu Prairie zaprosiła uprawnionych akcjonariuszy do nabycia nowych akcji po cenie emisyjnej 0,25 AUD (0,69 zł) za akcję. Łącznie Prairie chce pozyskać 4 mln AUD (ok. 2,5 mln euro). Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczono na kapitał obrotowy i inwestycje w rozwój działalności.Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.(ISBnews)