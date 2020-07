"Dodatek 'On The Edge' to ostatni z trzech płatnych DLC do 'Frostpunka' wydawanych w ramach tzw. Season Pass. Dodatek będzie dostępny na najważniejszych światowych platformach dystrybuujących gry w postaci cyfrowej, w tym Steam, GOG.com i Humble Bundle" - czytamy w komunikacie.



11 bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r. W 2019 r. miała 71,7 mln zł przychodów.



(ISBnews)