"Kluczowymi decyzjami podejmowanymi przez zgromadzenie będzie podjęcie uchwał o przeniesieniu notowań spółki na rynek podstawowy GPW oraz o emisji 570 000 akcji skierowanych do pracowników i współpracowników, po spełnieniu kryteriów kapitalizacji oraz zysku netto w latach 2020 (3 mln zł) i 2021 (5 mln zł). Program zakłada, że cała grupa Inno-Gene wypracuje w 2020 roku co najmniej 5 mln zł przychodu, a w roku kolejnym 8 mln zł przychodu" - czytamy w komunikacie.



Jak zaznaczono, decyzja o przeniesieniu notowań wypływa wprost z osiągnięcia odpowiedniej kapitalizacji spółki.



"Celem zmiany rynku notowań jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, ponieważ rynek regulowany cieszy się większą popularnością, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych i firm międzynarodowych. Ma to przyczynić się do wzrostu płynności akcji spółki i wzrostu kapitalizacji. Drugim argumentem za przeniesieniem notowań na rynek główny GPW jest wzrost wiarygodności i zaufania do spółki wymagany podczas współpracy z międzynarodowymi koncernami oraz zagranicznymi kontrahentami" - powiedział prezes Inno-Gene Jacek Wojciechowicz, cytowany w komunikacie.



Pod koniec czerwca zarząd Inno-Gene podjął uchwałę o rozpoczęciu działań mających na celu przeniesienie akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.



Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)