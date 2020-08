"24 lipca wprowadziliśmy z sukcesem na rynek kolejną grę hypercasual - 'Bike Jump', która od debiutu została pobrana już ok. 3 mln razy. Jest to bardzo dobry wynik, a gra może zostać kolejnym naszym hitem. Również wydana niedawno inna gra hypercasual - 'Car Mechanic', wzbudziła zainteresowanie graczy i pobrana została prawie 6 mln razy generując satysfakcjonujące przychody. W lipcu kontynuowaliśmy kampanie marketingowe dla naszych kluczowych gier GaaS, cały czas rozwijanych i zdobywających nowych graczy. Warto także dodać, że lipiec był miesiącem w którym przychody wzrosły także w naszych pozostałych segmentach, tj. legacy games i Nintendo Switch" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.



Narastająco za 7 miesięcy bieżącego roku (okres styczeń - lipiec 2020) szacunkowe przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły ok. 80 mln zł (49,7 mln zł w całym 2019). Nakłady marketingowe w tym okresie wyniosły ok. 40 mln zł wobec 13 mln zł w całym 2019 r., podano także.



"Przy okazji publikacji raportu za I kwartał, wspominaliśmy o nawiązaniu współpracy z zewnętrznymi developerami gier mobilnych, którzy ze względu na dotychczasowe sukcesy naszych gier i wysokie miejsca w rankingach, chcieliby dla nas pracować. Podpisaliśmy już umowy z doświadczonymi developerami z różnych części świata - m.in. Australii, Brazylii, Indii i Turcji, mającymi już na koncie gry, które odniosły rynkowy sukces. To potwierdza naszą globalną renomę w branży i zainteresowanie współpracą z nami. Dzięki temu poszerzymy i uatrakcyjnimy nasze portfolio gier - zakładamy, że pierwsze efekty współpracy z zagranicznymi developerami będą widoczne w tym roku" - powiedział wiceprezes Hannibal Soares, cytowany w komunikacie.



W lipcu 2020 łączna liczba pobrań gier grupy BoomBit wyniosła około 19 mln (w porównaniu do ok. 15 mln w czerwcu 2020). Na koniec lipca łączna liczba pobrań gier przekroczyła poziom 127 mln licząc od początku 2020 r. Na II połowę roku zaplanowany jest m.in. debiut gry GaaS - "Idle Inventor Factory Tycoon", a także kolejnych gier hypercasual, podsumowano w materiale.



BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.



(ISBnews)