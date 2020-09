"Emitent szacuje, iż w pierwszym kwartale roku finansowego 2020/2021 (zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 roku), nastąpiła poprawa wyników finansowych. Zostały przeprowadzone istotne gruntowne działania restrukturyzacyjne, polegające na: zmniejszeniu liczby pracowników i współpracowników (także w ramach konsolidacji operacyjnej spółek w grupie), zmniejszenia liczby sklepów własnych o jednostki mogące w najbliższej przyszłości utracić rentowność, redukcji kosztów wynajmu powierzchni komercyjnych i zmniejszenia wielkości pozostałych kosztów rzeczowych. Dodatkowo emitent skoncentrował się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinął ofertę usługową i poprawił warunki zakupu u niektórych dostawców" - czytamy w komunikacie.



W efekcie wprowadzonych zmian i działań, pomimo zmniejszenia przychodów w pierwszym kwartale 2020 r. o około 19% (w porównaniu do 2019 roku) do 268 mln zł, Komputronik uzyskał analogiczny wynik na sprzedaży, jak w zeszłym roku - czyli około 30 mln zł. Ze względu na obniżenie kosztów działania o ponad 22% (na co miało wpływ także uzyskanie wsparcia rządowego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej), przy utrzymaniu dochodów, w pierwszym kwartale finansowym spółka osiągnęła szacunkowy zysk EBITDA na poziomie 5,5 mln zł. Zysk netto szacowany jest w I kwartale na wartość 4,2 mln zł, podano także.



Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.



(ISBnews)