"Rozwiązanie umowy nastąpiło z uwagi na przekroczenie terminu wydania gry, co wynikało z przedłużającej się certyfikacji w sklepie Nintendo eShop" - czytamy w komunikacie.



2 lipca br. spółka informowała, że proces certyfikacji gry "Driftland: The Magic Revival" na konsolę Nintendo Switch w sklepie Nintendo eShop został rozpoczęty. Premiera gry planowana była na sierpień 2020 r., przy czym spółka zastrzegała, że termin ten może ulec zmianie.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)