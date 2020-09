"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sierpnia - nasza strategia dynamicznego rozwoju gier hyper-casual przynosi efekty. Segment hyper-casual dynamicznie rośnie i przynosi bardzo satysfakcjonujące zyski. Warto podkreślić, że w sierpniu po raz pierwszy odpowiada on za ponad połowę łącznego zysku Grupy" - powiedział prezes BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.



Narastająco za 8 miesięcy bieżącego roku (styczeń - sierpień 2020) szacunkowe przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły ok. 92 mln zł (wobec 49,7 mln zł w całym 2019). Nakłady marketingowe w tym okresie wyniosły ok. 46 mln zł wobec 13 mln zł w całym 2019 roku, podano również.



W sierpniu 2020 łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit wyniosła około 19 mln, w tym 4 mln pobrań gry "Slingshot Stunt Driver", stworzonej wspólnie ze studiem TapNice. Gra znajdowała się przez kilka dni na 4 miejscu w Google Play oraz w Top10 w AppStore w rankingu wszystkich gier (all games) w USA. Na koniec sierpnia łączna liczba pobrań gier BoomBit przekroczyła poziom 147 mln, licząc od początku 2020 roku, wskazano też w materiale.



"Od wiosny tego roku poświęcamy bardzo dużo energii i nakładów na to, aby BoomBit stał się beneficjentem wielkiego wzrostu popularności gier hyper-casual na świecie. Nawiązujemy współpracę z bardzo doświadczonymi business developerami i specjalistami publishingu, którym postawiliśmy za cel dynamiczny rozwój kontaktów z zewnętrznymi studiami. Podpisaliśmy już umowy z partnerami z różnych części świata - m.in. Australii, Brazylii, Indii i Turcji, mającymi już na koncie gry, które odniosły rynkowy sukces" - podkreślił wiceprezes Hannibal Soares.



W sierpniu zadebiutowała pierwsza gra będąca efektem współpracy z zewnętrznym studiem developerskim. Utworzona z partnerem spółka TapNice, w której BoomBit posiada 70% udziałów, przygotowała i wypuściła na rynek grę hyper-casual "Slingshot Stunt Driver". Gra zadebiutowała 17 sierpnia i okazała się sukcesem - liczba jej pobrań na koniec sierpnia przekroczyła 4 mln, podano w komunikacie.



Do końca roku zadebiutuje jeszcze gra GaaS - "Idle Inventor Factory Tycoon", a także kolejne gry hyper-casual, przygotowywane zarówno przez BoomBit, jak i przy współpracy z zewnętrznymi developerami. Gry GaaS notują stabilny poziom przychodów i pobrań. W sierpniu po raz kolejny wzrosły przychody pozostałych segmentów - legacy games oraz Nintendo Switch, wskazano także.



"Wyniki sierpnia potwierdzają nasz optymizm z poprzednich miesięcy. Bardzo udana premiera pierwszej gry przygotowanej we współpracy z zewnętrznym studiem, wyraźny wzrost przychodów mimo niesprzyjającego kursu dolara, odpowiednio zeskalowane wydatki marketingowe, planowane premiery oraz umowy z doświadczonymi developerami powinny przełożyć się pozytywnie na wyniki Grupy BoomBit w tym roku" - podsumował Olejarz.



BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.



(ISBnews)