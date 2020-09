Jak wynika z piątkowego komunikatu Taurona, uruchomienie nowej trasy przewozu przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów transportu surowca. Koncern przypomina, że nowy blok energetyczny 910 MW w Elektrowni Jaworzno III będzie zużywał rocznie ponad 2 mln ton węgla.

„Zabezpieczenie takiego wolumenu paliwa wymaga nie tylko zapewnienia linii dostaw, ale także sprawnie działającego systemu rozładunku” – podkreślił cytowany w komunikacie prezes spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron Adam Kampa.

Prezes Tauronu Wydobycie Tomasz Cudny przypomniał, że spółka dysponuje największymi zasobami węgla energetycznego w Polsce i jednocześnie węglem o najniższej zawartości chloru, co jest ważnym parametrem dla przestrzegania norm Unii Europejskiej i tzw. konkluzji BAT.

„Dzięki realizowanym w naszych kopalniach programom proefektywnościowym i bliskości aktywów wytwórczych grupy Tauron możemy im dostarczać paliwo tak wysokiej jakości, w zoptymalizowanej cenie i w długiej perspektywie” – zaznaczył Cudny.

Zbudowany w Elektrowni Jaworzno III nowy blok 910 MW jest już synchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną i osiągnął moc znamionową, o czym koncern informował na początku września br. Oznacza to, że możliwe stało się testowanie wszystkich układów i urządzeń na parametrach nominalnych.

Reklama

„Jest to również kolejny krok, który przybliża jednostkę do koncesji, a w konsekwencji do momentu, w którym zacznie świadczyć usługi mocowe. (…) Nowy blok 910 MW, zgodnie z deklaracją wykonawcy, do eksploatacji zostanie przekazany w połowie listopada” – napisano w piątkowym komunikacie Tauronu.

W marcu br. koncern informował o oddaniu do użytku nowego układu torowego wokół Elektrowni Jaworzno III, składającego się z ponad 20 km nowych torów wraz z niezbędną infrastrukturą kolejową, komputerowego systemu sterowania ruchem i innych rozwiązań.

Węgiel do nowego bloku pochodzi przede wszystkim z kopalni Sobieski, a uzupełniająco - z kopalni Janina. Zgodnie z piątkową informacją, dostawy minimum 8 składów każdego dnia rozładowywane są przy użyciu wywrotnic wagonowych, których wydajność wynosi 900 ton na godzinę. W ciągu godziny wywrotnica rozładowuje do 15 wagonów, a w ciągu roku przejdzie przez nią do 40 tys. węglarek.

Blok w Jaworznie wytworzy rocznie ok. 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej. Odpady po spalaniu mają być wykorzystywane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym - również do ich przewozu będzie wykorzystany oddany w marcu nowy układ torowy. (PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ mmu/