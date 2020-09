Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe dokonało uzgodnień z austriacką Liebherr Werk Nenzing w sprawie zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej, dotyczącej produkcji i dostawy konstrukcji maszynowych do dźwigów. W związku z tym szacuje, że przychody wynikające z umów ze spółkami Liebherr wyniosą ok. 63 mln zł w br. i ok. 75 mln zł w 2021 r., podał Mostostal.



"Uwzględniając potwierdzone przez Liebherr Werk Nenzing GmbH zlecenia przypadające na kolejne miesiące, łączna wartość przychodów ze sprzedaży na rok 2020 wynikająca z umów z firmami: Liebherr Werk Ehingen GmbH (Niemcy) oraz Liebherr Werk Nenzing GmbH (Austria) szacowana jest obecnie na poziomie 63 mln zł. Poziom ten wynika z przejściowego spadku ilości zamówień od wyżej wymienionych klientów, spowodowanego ogólną sytuacją gospodarczą związaną z utrzymującą się pandemią COVID-19. Bazując na dalszych prognozach klienta zlecenia w następnym roku powinny osiągnąć poziom ok. 75 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)