Jeszcze w tym roku na dwóch czeskich stacjach Benzina - w Pradze i Litvinowie - rozpocznie się budowa punktów tankowania wodoru, które mają zostać uruchomione w przyszłym roku. W planach jest także otwarcie kolejnych stacji wodorowych - w Brnie, Pilźnie i w Pradze, na autostradzie D10. Inwestycje te wpisują się w ogłoszone przez koncern osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku, poinformowano.



"Transformacja energetyczna jest koniecznością, a my chcemy być jej liderem w Polsce i Europie Środkowej. Wyzwania związane z nią, w tym z globalnym trendem nowej mobilności zamierzamy wykorzystać również biznesowo. W kolejnych latach zainwestujemy ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. Mamy konkretny plan działania. Będziemy m.in. rozwijać paliwa alternatywne i technologie niskoemisyjne. Bez wątpienia w przyszłości wodór będzie istotnym paliwem wykorzystywanym w transporcie, dlatego z determinacją intensyfikujemy prace w tym obszarze, także na naszych zagranicznych stacjach" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



Wodór jest bezpieczny i przyjazny środowisku. Pozyskuje się go m.in. z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii, ale także można go pozyskać z biomasy, zaznaczono.



"Pojazdy napędzane wodorem to przyszłość motoryzacji, między innymi ze względu na krótki czas tankowania czy nieskomplikowany technicznie sposób magazynowania i przewożenia wodoru. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z władzami Pragi, województwa środkowoczeskiego i usteckiego w sprawie jego wykorzystania w transporcie publicznym w Czechach. Jesteśmy też w stałym kontakcie z producentami samochodów napędzanych wodorem, co w przyszłości może zaowocować współpracą i ciekawymi projektami" - dodał prezes Unipetrolu - czeskiej spółki z Grupy Orlen - Tomasz Wiatrak.



Punkty tankowania wodoru w pierwszej kolejności powstaną na stacjach paliw Benzina-Grupa Orlen w Pradze (w dzielnicy Barrandov) i w Litvínovie. Będą one zaopatrywane w wodór wytwarzany podczas przerobu ropy naftowej w rafineriach Unipetrolu w Litvínovie i Kralupach nad Wełtawą. Budowę stacji tankowania, na zlecenie Unipetrolu, wykona Grupa Bonett - największy dostawca stacji paliw alternatywnych w Europie Środkowej i drugi co do wielkości sprzedawca CNG w Czechach. Grupa działa na rynku czeskim, polskim i słowackim, koncentrując się na inwestycjach, prowadzeniu i dostawach stacji paliw alternatywnych, wynika także z komunikatu.



Budowa stacji wodorowych w Czechach to kolejne działanie Grupy Orlen w kierunku rozwoju paliw alternatywnych. W ubiegłym i na początku tego roku koncern podpisał listy intencyjne o współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie, a także Miastem Płock, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru. Natomiast od grudnia 2019 r. PKN Orlen wspólnie z Pesa Bydgoszcz realizuje projekt, który ma na celu opracowanie pojazdu szynowego zasilanego wodorem, przypomniano również.



Koncern rozpoczął też proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. W ramach inwestycji powstanie instalacja produkująca wodór w jakości paliwa transportowego, infrastruktura logistyczna, a także stacje tankowania. Paliwo, na pierwszym etapie dystrybucji, będzie przeznaczone przede wszystkim dla transportu publicznego i towarowego z możliwością zatankowania samochodów osobowych, podał Orlen.



Koncern rozwija także technologie wodorowe w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini. Zgodnie z planem, produkcja wodoru w jakości paliwa transportowego ma rozpocząć się tam w 2021 roku.



Wodór jest paliwem szczególnie popularnym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Niemczech. Pod koniec ubiegłego roku na świecie działały 432 stacje tankowania wodoru, z których 330 jest ogólnodostępnych. PKN Orlen posiada dwa punkty ładowania dla pojazdów zasilanych wodorem na swoich niemieckich stacjach paliw star-Grupa Orlen, podsumowano.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)