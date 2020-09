"Cały czas analizujemy inwestycje w Chinach i w Niemczech, ale decyzja może zapaść najwcześniej na przełomie roku, kiedy już będziemy mieli większą jasność co do sytuacji rynkowej" - powiedział Szamburski podczas telekonferencji.



Jak podkreślił, jest jeszcze za wcześnie, by mówić o planach capeksu na 2021 rok.



"Najpierw musimy zoptymalizować capex na ten rok. W III i IV kwartale prowadzimy przegląd planowanych inwestycji poza tymi, które musieliśmy dokończyć i będą one sukcesywnie uruchamiane lub przekładane. Do tej pory w miarę możliwości ograniczaliśmy pozostałe projekty poza tymi wymagającymi dokończenia" - dodał.



W ukończonej niedawno nowej hali w Sanoku na razie zainstalowana została jedna linia produkcyjna.



"Dostosowujemy się do sytuacji na rynku i kolejne linie będziemy wstawiali dopiero, gdy będzie już wiadomo, jak wygląda popyt. A jeśli w segmencie motoryzacyjnym nastąpi jakaś duża zapaść, trzeba będzie zastanowić się, jak wykorzystać tę linię do innych biznesów, np. w segmencie budownictwa" - podkreślił prezes.



Przyznał, że spółka celuje w utrzymanie capeksu w całym 2020 roku na poziomie 50-55 mln zł, ale przypomniał, że na początku roku zakładano, że ten poziom powinien zostać przekroczony.



Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r.



(ISBnews)