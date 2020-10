"Szczegółowo nie podajemy, jakie to są wartości w przypadku backlogu. Mogę jednak powiedzieć, że backlog jest obecnie na dużo wyższym poziomie niż w 2019 w tym samym okresie, więc pod tym względem sytuacja wydaje się dużo lepsza" - powiedział Młynarczyk podczas wideokonferencji.



"Widzimy, że pandemia przyspieszyła wiele procesów i chcemy wykorzystać to 'okienko szansy', jakie się pojawiło. Pozytywnie podchodzimy nie tylko do II połowy roku, ale także do 2021 r., zakładając, że już nic gorszego od tego, co do tej pory było związane z pandemią już się nie wydarzy" - dodał wiceprezes.



Według niego, portfel zamówień na krajowym rynku jest dobry i "na razie nie mamy żadnych sygnałów, aby miało coś się zmienić w drugiej połowie roku".



Młynarczyk podkreślił jednak, że w branży IT ostatni kwartał jest na ogół najlepszy, a dla spółki historycznie waży on ok. 40% w przychodach.



"Niemniej jednak widząc, jak się układa nasza współpraca z naszymi klientami, jak pozyskujemy nowe projekty, pozytywnie oceniamy perspektywy II półrocze" - dodał.



Spółka planuje także dalszy wzrost zatrudnienia.



"Obecnie zatrudniamy 650 osób i do końca roku znacząco powiększymy naszą grupę" - powiedział Młynarczyk.



Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.



(ISBnews)