"Cieszymy się, że tak znaczący podmiot jest zainteresowany naszą technologią. Włączenie do projektu międzynarodowej klasy specjalistów w dziedzinie dermatologii estetycznej pozytywnie wpłynie na rozwój symulatorów InventionMed dedykowanych tej branży, a także przyśpieszy ich komercjalizację" - skomentował prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.



Cutera Inc. jest notowanym na giełdzie Nasdaq wiodącym producentem urządzeń dla branży medycyny estetycznej, w tym lasera, na bazie którego InventionMed opracował wirtualny laser TutorDerm. Firma prowadzi bezpośrednią działalność m.in. w Ameryce Północnej, Australii, Japonii oraz Europie, a jej produkty dystrybuowane są w ponad 40 krajach na świecie.



InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r.



(ISBnews)