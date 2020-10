Warszawa, 09.10.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży 190 mieszkań w nowej inwestycji Praga Deco w Warszawie, podał deweloper.

"Z danych GUS za 2019 r. wynika, że na jednego Polaka przypada 28,7 m2 mieszkania. To o 2 metry więcej niż przed 5 laty, a o ponad 4 metry więcej niż 10 lat temu. Jednak porównując do danych europejskich to wciąż słaby wynik. Nadal największą popularnością cieszą się mieszkania dwupokojowe - to aż 43% łącznej sprzedaży deweloperów. Jednak rośnie zainteresowanie lokalami trzypokojowymi o powierzchni 50-55 m2 - ich sprzedaż sięga już 34% całkowitej liczby transakcji. Inwestycja Praga Deco wpisuje się w te preferencje i jest doskonale zlokalizowana - to zaledwie 6 kilometrów od ścisłego centrum Warszawy" - powiedziała, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Osiedle obejmie dwa niskokondygnacyjne, ogrodzone budynki, z wewnętrznymi dziedzińcami, placami zabaw oraz garażami podziemnymi. Część kondygnacji podziemnej przeznaczona będzie na pomieszczenia techniczne oraz komórki lokatorskie. Metraże mieszkań wyniosą od 29 m2 do 90 m2. Wszystkie mieszkania Robyg wyposażone są w cenie w system Smart House, który ułatwia zarządzanie nieruchomością, poprawia jej bezpieczeństwo i pozwala obniżyć rachunki za energię nawet o 30%, podano także.

Robyg już buduje w ramach Praga Arte 246 lokali w metrażach od 31 do 93 m2, przypomniano. Inwestycja Praga Deco zlokalizowana przy ulicy Żupniczej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

